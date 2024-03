Un groupe de bandits armés motorisés a lancé une attaque contre un convoi de camions-citernes en provenance du Mali, ayant fait sept morts lundi dernier aux abords de Koutougou, dans la région de Tillabéry (ouest), a rapporté l’armée mercredi soir dans son bulletin d’information.

Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) nigérienne ont tenu à souligner que le départ des camions du Mali en direction du Niger n’avait pas été notifié au préalable, mais assurent la population que désormais “des dispositifs de coordination et d’escorte entre les forces maliennes et nigériennes sont instaurés pour renforcer la sécurité”.

Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les exactions d’organisations terroristes dont les groupes armés et autres bandits qui contrôlent le sud de la Libye depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), d’Ansar Dine et d’autres mouvements basés dans le nord du Mali, et le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 qui sème la terreur dans la région de Diffa.

A cela est venu s’ajouter ces dernières années un nouveau foyer d’insécurité dans l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la région des “trois frontières” (Niger-Mali-Burkina Faso) entretenu par d’autres groupes djihadistes qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens.

Source : Xinhua

Commentaires via Facebook :