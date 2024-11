Les forces armées auront plus d’objectifs, plus de formations et plus d’équipements; tout cela sera accompagné par “beaucoup d’actions sur vraiment tous les niveaux, a déclaré Kassoum Coulibaly au cours de la célébration du 64e anniversaire de la création des forces armées burkinabè.

À cette occasion, le général de brigade a annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux équipements militaires. Il en a profité pour exprimer sa reconnaissance aux populations pour leur contribution.

Le ministre a en outre salué l'”admirable engagement sur le théâtre des opérations” de toutes les unités de l’armée.

La commémoration a eu lieu à Ouagadougou le 1er novembre.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

