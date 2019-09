Le Royaume du Maroc accueillera les travaux de la 24ème Assemblée générale de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) à Marrakech en 2021. Cela à travers une victoire écrasante en obtenant 76 voix contre 13 pour le Kenya et 15 pour les Philippines, à l’issue d’une élection, tenue ce jeudi, à Saint-Pétersbourg, en Russie.

C’est la ville de Marrakech qui a été choisie pour abriter ce grand rendez-vous pour la promotion des activités touristiques à travers le monde.

Il est nécessaire de rappeler la candidature marocaine a bénéficié d’un vaste appui des quatre continents. Ce qui dénote le rayonnement du Royaume du Maroc sur l’échiquier touristique mondial, en particulier la ville de Marrakech.

«Le choix de la ville de Marrakech illustre la confiance de la communauté touristique internationale en la capacité du Maroc à abriter de grands événements internationaux, et la stabilité et la sécurité dont jouit le Royaume sur le plan international»selon un communiqué du ministère marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

«Le succès de la candidature marocaine est le fruit d’une intense campagne diplomatique menée depuis juillet 2018 et une mobilisation forte menée par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Economie sociale, et de l’Aviation Civile» précise le communiqué de presse.

Notons que l’Assemblée générale est l’organe suprême de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Elle rassemble tous les deux ans près de 2000 délégués de 156 Etats membres, y compris plus de 500 membres affiliés représentant le secteur privé, des établissements d’enseignement, des associations de tourisme et des autorités touristiques locales.

