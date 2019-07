Par la même occasion, le Président tunisien a signé le décret convoquant le corps électoral pour les élections législatives et présidentielles prévues en octobre et novembre prochains.Avec ses 92 ans, M.Essebsi qui est arrivé au pouvoir en décembre 2014 et est considéré comme le plus âgé des chefs d’État après la Reine Élisabeth d’Angleterre, avait été admis jeudi 27 juin à l’hôpital militaire de Tunis.

Béji Caïd Essebsi a récemment déclaré qu’il ne présenterait pas sa candidature aux élections de novembre prochain. Il a souligné qu’une personne plus jeune devrait diriger le pays.

Source: https://fr.sputniknews.com/