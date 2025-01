GOMA (RDC) 30 janvier (Xinhua) — La rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) a annoncé jeudi sa volonté de dialoguer directement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), après avoir affirmé avoir pris le contrôle de Goma, une ville importante de l’est de la RDC.

Corneille Nangaa, chef politique de l’Alliance du fleuve Congo (AFC), un groupe politico-militaire allié au M23, a fait ces remarques lors d’une conférence de presse tenue au centre-ville de Goma. M. Nangaa a déclaré que le M23 et l’AFC “sont ouverts au dialogue direct” entre “nous et le régime”.

Kinshasa a cependant rejeté à plusieurs reprises toute négociation directe avec le M23.

“Nous sommes à Goma pour y rester”, a déclaré M. Nangaa. Le M23 a affirmé avoir pris le contrôle de Goma depuis dimanche dernier, ce que le gouvernement de la RDC a reconnu.

Le M23 reste engagé à travailler avec les fonctionnaires et les institutions bancaires et à établir une “administration civile”, a indiqué M. Nangaa, promettant de mettre fin à l’état de siège au Nord-Kivu et dans la province voisine de l’Ituri. Depuis mai 2021, toutes les autorités locales et les tribunaux ordinaires ont été remplacés par des militaires et des policiers.

M. Nangaa a également promis de rétablir l’électricité et le courant dans la ville et les couloirs humanitaires pour aider les déplacés à rentrer.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis mercredi soir une “réponse vigoureuse” aux avancées du M23. Dans son discours à la télévision nationale, M. Tshisekedi a déclaré qu'”une réponse rigoureuse est en cours” pour reconquérir chaque centimètre carré du territoire de la RDC.

Le président a déclaré qu’en plus des efforts militaires soutenus par la mission de maintien de la paix de l’ONU et les forces de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la RDC reste engagée diplomatiquement, notamment à travers le processus de Luanda, un mécanisme de paix initié et dirigé par le président angolais Joao Lourenco.

Jeudi, à Kinshasa, M. Tshisekedi a reçu le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Les deux parties n’ont pas fourni de détails précis sur la réunion. M. Barrot aurait prévu de se rendre au Rwanda le même jour.

En raison de la question du M23, les relations du Rwanda avec la RDC sont au bord du gouffre. Samedi dernier, le gouvernement de la RDC a annoncé le rappel de ses diplomates du Rwanda et a demandé aux diplomates rwandais de cesser toute activité consulaire dans les 48 heures.

La RDC a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, une accusation que le Rwanda nie. Kigali accuse l’armée de la RDC de soutenir et de collaborer avec les restes des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe qui serait responsable du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.

Des efforts de paix ont été mis en œuvre par plusieurs groupes régionaux pour éviter une escalade des hostilités dans l’est de la RDC. Fin

Source: https://french.news.cn/

