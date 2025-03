Les rebelles du M23 ont annoncé samedi qu’il allaient se repositionner hors de la ville de Walikale, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), prise jeudi, ainsi que de ses environs afin de soutenir les efforts de paix.

La ville de Walikale est la plus à l’ouest des localités prises par le M23 en RDC et se trouve sur une route reliant quatre provinces de l’est du pays. Les rebelles se sont déjà emparés depuis janvier de Goma et de Bukavu, les deux plus grandes villes de l’est de la RDC.

Dans un communiqué, l’Alliance du fleuve Congo (AFC), coalition portée par le mouvement rebelle M23, a déclaré avoir décidé de “repositionner ses forces de la ville de Walikale et de ses environs”, afin de “favoriser des conditions propices aux initiatives paix.

Un membre haut placé de l’AFC, qui a requis l’anonymat, a déclaré que le “repositionnement” signifiait un retrait des troupes pour “donner une chance à la paix”. Interrogé sur l’endroit où les combattants comptaient se retirer, la source a refusé de commenter.

Le gouvernement a dit espérer que cette annonce sera suivie des faits, après que le mouvement du M23 s’est retiré des négociations pour un cessez-le-feu avec les autorités congolaises après des sanctions émises par l’Union européenne à l’encontre de ses dirigeants et de responsables rwandais.

“Nous allons voir si le M23 se retire de Walikale et si le M23 donnera la priorité au dialogue et à la paix (…) Donc, nous espérons que cela se traduira par des actions concrètes”, a déclaré à des journalistes la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner.

L’armée congolaise n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire. Un responsable de l’armée congolaise s’est dit sceptique quant à un retrait des troupes de l’AFC. Un autre responsable a déclaré que le M23 avançait vers une autre ville de la zone.

Mardi, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame ont lancé un appel inattendu à un cessez-le-feu immédiat à l’issue d’une rencontre au Qatar, leur première depuis le déclenchement de l’offensive du M23 en janvier.

Le conflit dans l’est de la RDC trouve son origine dans les retombées du génocide rwandais de 1994 et dans les luttes pour le contrôle des riches ressources minérales de la région. Il s’est intensifié depuis janvier, faisant des milliers de morts et des centaines de milliers de personnes déplacées.

(Reportage Sonia Rolley, rédigé par Sofia Christensen ; version française Kate Entringer et Zhifan Liu)

