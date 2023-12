Rejet de la loi immigration : Gérald Darmanin présente sa démission, Emmanuel Macron la refuse

Après le rejet du projet de loi sur l’immigration, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a présenté sa démission, que le président de la République Emmanuel Macron a immédiatement refusé.

«Ce qui m’intéresse maintenant, c’est ce qui va se passer en 2027», expliquait cet été Gérald Darmanin. Mais les ambitions du ministre de l’Intérieur, déterminé à peser sur la fin du quinquennat comme sur l’après-Macron, ont subi un sérieux revers lundi 11 décembre à l’Assemblée sur son projet de loi immigration. Gérald Darmanin «est à peu près sûr de son coup», assurait début novembre un président de groupe parlementaire qui se dit son «ami». Un autre, pas non plus hostile au ministre, se montrait beaucoup plus circonspect, et ce dès le début de l’année : selon lui, le projet de loi immigration, cette épreuve redoutable pour la majorité relative d’Emmanuel Macron, «ne sera(it) jamais examiné».

Verdict : lundi, l’Assemblée nationale a adopté une motion de rejet contre le texte, ouvrant une crise pour la majorité, quelques mois après la douloureuse séquence des retraites. Gérald Darmanin a présenté sa démission au président, qui l’a refusée. «C’est un échec», a-t-il reconnu sur TF1. L’ex-espoir de la droite, rallié à Emmanuel Macron dès 2017, n’avait pourtant pas ménagé sa peine. Aller-retour express en Guadeloupe pour les journées parlementaires du petit groupe Liot, qui avait porté la censure sur la réforme des retraites. Innombrables déplacements, interviews, tweets, réceptions de parlementaires. Texte nettement durci par Les Républicains – son ancien parti – au Sénat, avec l’aval plus ou moins tacite d’un ministre omniprésent au banc du gouvernement…

Désaveu cinglant

La communication de la Place Beauvau laissait cependant poindre une certaine fébrilité ces derniers jours avec les erreurs relevées dans un courrier envoyé par le ministre aux parlementaires, qui promettait l’expulsion possible d’un étranger arrivé en France à dix ans, et coupable d’un délit routier à l’âge de six ans… «J’ai commencé à croire que l’adoption d’un rejet était possible quand j’ai vu jeudi dernier comment il a tabassé Ciotti», lors d’un débat à l’Assemblée, alors que les suffrages des LR étaient déterminants, s’étonne lundi un proche du président. Le vote de lundi sonne comme un désaveu cinglant pour un ministre qui peaufinait sa stratégie depuis un an. «C’est un échec personnel pour Gérald Darmanin, qui avait fait de ce projet de loi l’une des étapes de son ascension politique. Il voulait démontrer sa capacité à rassembler et à diriger une majorité de projet. Il a échoué au test», explique à l’AFP le communicant Philippe Moreau-Chevrolet.

«Une réussite législative aurait validé à la fois l’orientation politique prise par Gérald Darmanin, très à droite, et aurait conforté sa position de premier ministrable. Au détriment d’Élisabeth Borne qui se serait retrouvée sur la sellette», poursuit-il. Premier ministre ? «Ils n’ont pas bien compris la fiche de poste, mais pourquoi pas», plaisantait en privé cet été Élisabeth Borne à propos de ses rivaux réels ou supposés, quelques jours avant d’être confirmée à Matignon au terme des «cent jours» post-réforme des retraites décrétés par Emmanuel Macron.

«Il s’est cornérisé»

Mais son ministre de l’Intérieur, qui briguait sa succession, entendait garder la main en annonçant une rentrée politique fin août à Tourcoing. Ses déclarations fracassantes sur 2027 et ses critiques sur la politique du gouvernement amenèrent la Première ministre à s’inviter dans le fief du ministre pour lui administrer une leçon «d’unité». Partie remise. La loi immigration devait montrer la capacité de l’ancien soutien de Nicolas Sarkozy de construire une majorité de projet sans recours au 49.3. Échec. «Darmanin a fait une erreur, dans le cadre de la compétition pour devenir Premier ministre, il a voulu montrer que lui saurait créer des majorités. Là, il s’est cornérisé», anticipait la semaine dernière un député Renaissance.

Le président peut-il rendre sa liberté à celui qui estime qu’Édouard Philippe est le «mieux placé» pour 2027 ? «Sa relation avec le PR est bonne, elle est de confiance, Darmanin a trouvé sa place avec le président», expliquait récemment un ministre. «Darmanin, on lui pardonne tout, le Stade de France, Sainte-Soline, il allume des contre-feux et ça marche», s’exaspérait au contraire une source au sein de la majorité, peu à l’aise avec les multiples coups d’éclats du ministre. L’ex-LR «est trop intelligent pour ne pas avoir compris que le président l’a enferré à Beauvau jusqu’aux JO», pronostiquait récemment un parlementaire.

