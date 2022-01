En revanche, les internautes qui ont relayé « un soulèvement populaire » au Sénégal contre les sanctions, ça, c’était une fake news. Le message qui a largement circulé sur les réseaux autour du 18 janvier, indiquait : « les rues sont coupées à Dakar et sur la route qui mène vers la frontière malienne par des manifestants qui demandent la levée des sanctions ». Il n’y a pas eu de rues bloquées à Dakar, il y a bien eu une manifestation de soutien au Mali vendredi dernier, mais une mobilisation de quelque 300 personnes, qui s’est déroulée dans le calme.

Sur le plan politique, des internautes plus nuancés insistent sur le respect de l’ordre constitutionnel. Fary Ndao, ingénieur, très suivi sur les réseaux sociaux. Dès le lendemain des sanctions, il écrit dans un long post : « à chacun son panafricanisme. Je ne fais plus partie de ceux, qui, au nom d’une quête de souveraineté économique et politique légitime, acceptent dans le même temps de sacrifier nos maigres acquis démocratiques et de soutenir, sans vraiment l’assumer, des putschs à répétition ».

De nombreux commentaires soulignent aussi que le Sénégal fait figure d’« exception » dans une région ouest africaine agitée, un coup d’État au Sénégal ? « Jamais », écrit un internaute, « ce peuple est trop mature (..), « C’est pas compatible » affirme un autre, « nos problèmes avec le régime, on règle ça avec beaucoup de classe ».

D’ailleurs dimanche 23 janvier dernier alors qu’un coup d’État était en cours au Burkina Faso, les Sénégalais votaient dans le calme pour des élections locales. « C’est toujours bon de rappeler que le Sénégal n’a jamais connu de coup d’État » écrit le professeur Boubacar Diawara sur Twitter, « Bravo au Peuple sénégalais ».

