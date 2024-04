Sénégal : Bassirou Diomaye Faye et ses « travaux très fructueux » à Banjul et Nouakchott

Le président Bassirou Diomaye Faye a réservé ses premières visites étrangères à la Mauritanie et la Gambie.

Le nouveau président sénégalais a eu droit, la semaine dernière, à des accueils chaleureux à Nouakchott et à Banjul. Installé dans ses fonctions le 2 avril, Bassirou Diomaye Faye a rendu visite à ses homologues mauritanien et gambien successivement les 18 et 20 avril 2024. Comme il le rappelait à son gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 24 avril, l’objectif de ces visites était de renforcer les relations de bon voisinage avec les pays frontaliers. Mais c’était aussi une occasion d’aborder les questions d’intérêt commun.

En Mauritanie, le président Faye a discuté de cinq sujets avec son homologue, Mouhamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ils ont eu des points de vue convergents sur « le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité à la frontière » de leurs deux pays face aux menaces transversales que sont le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic international de drogue et d’êtres humains ainsi que la migration irrégulière.

Les travaux « fructueux » des deux hommes ont porté ensuite sur « la redynamisation de la coopération en matière de pêche ». A cet effet, le Président Ghazouani a assuré que son pays est « disposé à partager les ressources halieutiques et prôné un échange d’expériences » en matière de gestion de ces ressources, a rapporté le chef de l’Etat sénégalais, mercredi. L’efficacité d’une telle initiative devra être assurée par « une surveillance maritime commune renforcée pour faire face aux bateaux pilleurs ».

Concernant le retard noté dans les travaux d’exécution du pont de Rosso, à la frontière entre les deux pays, ils se sont accordés sur la nécessité de « lever les goulots d’étranglement » pour la poursuite du projet. La coopération énergétique à travers le projet sénégalo-mauritanien Grand-Tortue Ahmeyim (GTA) a été aussi évoquée dans les discussions. L’accent a été mis sur le retard de 28 mois des travaux de cette plateforme et la « nécessité de constituer un seul bloc uni » face à l’opérateur britannique British Petroleum (BP) « pour ne pas décevoir les attentes des populations ».

Après Nouakchott, Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Banjul où il a évoqué « tous les domaines de la coopération » avec Adama Barrow. L’accent a été porté sur la défense et la sécurité, « un domaine dans lequel le Sénégal continuera d’appuyer la Gambie » dans sa quête de stabilité. Le président Faye a réussi à obtenir de son homologue la suspension de la hausse de la taxe du ciment en provenance du Sénégal, une mesure des autorités gambiennes qui indisposait beaucoup d’entrepreneurs sénégalais.

En outre, les deux pays s’engagent à renforcer la « lutte contre les actes criminels de coupe et de trafic illicites de bois » et la coopération dans le domaine de la pêche. Des concertations sont notamment prévues pour « consolider les acquis » en termes de facilités accordées aux pêcheurs sénégalais et gambiens. Il en sera de même pour la libre circulation des personnes et des biens, les transports terrestres, aériens et maritimes qui « feront l’objet d’un suivi permanent », a assuré le président sénégalais de 44 ans.

ODL/ac/APA

Commentaires via Facebook :