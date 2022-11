“C’est inédit, illégal, et anti-américain”: à six jours des élections de mi-mandat, le président américain Joe Biden a mis en garde mercredi les candidats prêts à refuser les résultats du vote, assurant que cela “ouvre la voie au chaos”.

“Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise”, a averti le dirigeant démocrate, le ton grave.

“Violence politique”

Accusant le président démocrate d’une gestion “cruelle” de l’inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de le priver de ses majorités au Congrès. Selon les enquêtes d’opinion les plus récentes, l’opposition républicaine a de très grandes chances de s’emparer de la Chambre. Le sort du Sénat reste plus incertain.