Session d’avril 2023 du CNT : Une trentaine de propositions et de projets de loi au menu

La session d’avril du Conseil national de Transition s’est ouverte ce lundi 3 avril 2023 au Cicb. Une trentaine de projets et propositions de loi seront examinés au cours de la présence session qui s’étalera sur 90 jours.

Dans son allocution, le président du CNT, le Colonel Malick Diaw, a salué les excellents résultats obtenus par le gouvernement, et l’exhorte davantage dans la mise en œuvre effective et diligente de toutes actions en lien avec l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos concitoyens.

« Même silencieux, les Maliens de tous bords nous regardent et nous suivent de très près. Ils scrutent nos moindres faits et gestes, car ils comptent toujours sur les gouvernants que nous sommes pour satisfaire leurs besoins essentiels et combler leurs attentes légitimes », a-t-il souligné.

« Conduire une transition politique n’est jamais chose aisée. Cependant, malgré les diverses turbulences de parcours que connaît notre pays, il y a lieu de reconnaître que la transition malienne évolue sereinement vers son objectif originel, celui de refonder le Mali et de redonner confiance aux Maliens », a-t-il déclaré.

« Avec l’ensemble des Maliens, les autorités de transition vont réussir à reconstruire le Mali pour en faire un pays florissant et respecté dans le concert des nations », ajoute le président du CNT. Selon lui, pour atteindre un tel objectif, il convient de s’appuyer sur le respect de la souveraineté du Mali, de ses choix stratégiques, des choix de ses partenariats et de la défense de ses intérêts dans les prises de décision. Pour lui, la présente session s’ouvre dans un contexte marqué par les travaux du projet de la nouvelle constitution. Il espère qu’après plusieurs tentatives ce projet sera le bon car, il nourrit des recommandations fortes des Assises Nationales de la Refondation (ANR), du caractère inclusif de son processus.

Le Colonel Malick Diaw invite toutes les forces vives à s’approprier ce projet que le CNT se fera le devoir d’accompagner tout le long du processus jusqu’à son aboutissement à la 4è République.

Solo Minta

