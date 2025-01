La cérémonie d’installation de drapeaux nationaux de la Somalie et des quatre autres nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité de l’Onu, s’est déroulée à New York.

La Somalie est redevenue membre non permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, 54 ans après son premier mandat (1971-1972). Son drapeau national a été installé ce jeudi 2 janvier devant la salle des réunions du Conseil à New York lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux membres de cette structure.

Le Président Hassan Sheikh Mohamoud a adressé à cette occasion un message de félicitations au peuple somalien.

La Somalie, la Grèce, le Danemark, le Pakistan et le Panama ont fait leur entrée en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de deux ans (2025-2026), précise l’Onu sur son site officiel. Ils remplacent l’Équateur, le Japon, Malte, la Mozambique et la Suisse dont le mandat a expiré le 31 décembre.

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont cinq membres permanents -Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie- et 10 membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans.

L’Algérie, la Corée du Sud, la Sierra Leone, la Slovénie et la Guyana siègeront au Conseil jusqu’à la fin de 2025.

Par: sputniknews

