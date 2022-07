Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations-Unies pour le Mali et Chef de la MINUSMA, M. El-Ghassim WANE, condamne vigoureusement les attaques terroristes ayant visé les Forces armées maliennes (FAMa) les 21 et 22 juillet 2022, dans les régions du centre et de Koulikoro, au cours desquelles plusieurs soldats maliens ont été tués et d’autres blessés.

« Au nom de la MINUSMA et de toute l’équipe des Nations-Unies au Mali, je présente mes condoléances au gouvernement et au peuple maliens ainsi qu’aux familles et proches des soldats tombés au champ d’honneur. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a-t-il déclaré.

La MINUSMA réitère sa pleine solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens en ces moments difficiles. La Mission continuera, dans le cadre de son mandat, à appuyer et à accompagner les efforts des autorités maliennes visant à restaurer durablement la paix et la sécurité.

Commentaires via Facebook :