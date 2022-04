Cheickna Traoré dit Kolo national s’en est allé vendredi, à l’âge de 82 ans. Ancien international malien, il fut capitaine des Aigles au cours de sa carrière. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de notre aîné, ancien international des Aigles et ancien vice-président de la Fédération Malienne de Football et du Djoliba Athlétic Club, Cheickna Traoré dit Kolo National. À sa famille et à ses proches, je présente mes plus sincères condoléances. », a publié le président de la Femafoot, Mamoutou Touré sur son compte officiel Twitter.

Vendredi, le grand footballeur malien s’en est allé. Fierté d’une nation qu’il avait portée au troisième rang du podium, l’ancien capitaine des Aigles est mort à 82 ans. Le président de la Fédération malienne de football, a été l’un des premiers à annoncer la mauvaise nouvelle de la disparition de cette ancienne gloire qui s’est cassée trois côtes en extrayant une balle qui se dirigeait vers les filets maliens au cours du match contre le Togo lors de la phase finale de « Yaoundé 72 ».

Après avoir mis fin à sa carrière sportive, il ne s’était pas pour autant éloigné des gradins, avec sa nomination au poste de directeur du stade omnisport. Puis le fauteuil de vice-président du Djoliba AC échoit à l’ancien sociétaire de ce club pendant une dizaine d’années. Période qui l’avait vu occuper la vice-présidence de la Fédération malienne de football.

