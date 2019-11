Les obsèques ont réuni dans la cathédrale « Notre Dame de Lourdes » de San, des ministres, la hiérarchie épiscopale, les représentants d’autres confessions religieuses

Rappelé à Dieu le 28 octobre dernier à Bamako, Monseigneur Jean Gabriel Diarra, évêque de San, a été conduit à sa dernière demeure samedi dernier par une foule composée de fidèles catholiques et d’autres confessions religieuses, venus du Mali et du monde. Les rites funéraires qui se sont déroulés dans la cathédrale « Notre Dame de Lourdes » de San ont enregistré la présence d’éminentes personnalités, notamment le cardinal de Bamako Jean Zerbo, la délégation gouvernementale comprenant les ministres des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo, de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah. On notait également la présence de la délégation du Saint siège et beaucoup d’autres délégations internationales et de l’ancien Premier ministre Moussa Mara.

Le serviteur infatigable, rappelé à son père après une vie humaine bien remplie et une mission accomplie, a été fait Officier de l’Ordre national à titre posthume par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, au nom du président de la République.

Faut-il noter que la dernière volonté exprimée par Monseigneur Jean Gabriel Diarra dans son testament a été que ses funérailles se déroulent sans témoignages. L’illustre disparu qui est auteur de plusieurs œuvres est né le 12 juillet 1945 à Vanekui dans le diocèse de San, paroisse de Mandiakuy. Prêtre depuis 1972, il a été nommé évêque de San le 18 novembre 1988 par le pape Jean-Paul II, puis consacré évêque deux jours plus tard, le 20 novembre 1988, par le cardinal Jozef Tomko, lors des commémorations du centenaire de l’Église malienne.

……lire la suite sur essor.ml

Commentaires via Facebook :