Comme nous tous un jour, comme d’autres avant toi, te voilà rendu à l’Éternel. Lourde sera ton absence. Mais partout et pour toujours tu sentiras l’amour des tiens pour ce que tu fus: un mari délicat, un père attentionné, un fils dévoué. Quant à nous, tes coéquipiers d’un temps de grande complicité intellectuelle, nous voudrions que tu rouvres les oreilles, ne serait-ce que pour que pour entendre ce témoignage et puis tu seras libre de t’en retourner dans ta nouvelle demeure où tout le monde t’aime, nous en sommes sûrs car personne n’a de raison de faire autrement. ” Nous te disons merci. Merci d’avoir rendu possible la revue Tapama. Merci d’en avoir fait la vitrine du Mali culturel, même si la chevauchée fut brève. Merci d’avoir réuni dans la même belle folie anti conformiste: Jeanne, Chab, Omar, Adam, Faustin, Coulou et bien d’autres. Merci pour la ligne éditoriale. Merci pour ce choix subtil de la légèreté et de la profondeur en même temps. Merci pour avoir été là sur toute la chaîne. Merci d’avoir fait de chaque numéro de Tapama un enfant à pères multiples, issu de saines orgies de l’esprit et de la passion d’affirmer le Mali”. Nous te devons une fière chandelle, vieux !frère. Et sans doute, un dernier Tapama. D’ici à la Sylla Magamera, ciao !

Adam Thiam/Maliweb.net

