Mali : Le comédien Seydou Touré alias Dougoutigui est décédé

Un ancien du kotèba national s’en est allé. Il s’agit du comédien Seydou Touré, alias Dougoutigui, décédé ce mercredi 10 janvier 2024.

L’information a été annoncée le même jour dans la matinée sur la page de l’Office de radiodiffusion et télévision du Mali (ORTM). L’artiste ya servi au niveau du service en charge des avis et communiqués avant d’aller à la retraite. Depuis deux ans, le sexagénaire souffrait d’une maladie qui l’avait écarté des scènes théâtrales.

Sa disparition constitue une grosse perte pour le monde de la culture et particulièrement de l’art dramatique. Seydou Touré a réalisé de nombreux sketchs de sensibilisation et des publicités qui lui ont valu une grande renommée avec d’autres comédiens tels que feu Ténéman Sanogo alias Lassidan et feu Lassine Coulibaly alias Zankè et Allaye Karambé alias Amadi.

Selon Fily Traoré, comédien, le défunt était d’une grande gentillesse et extrêmement ouvert. Il a salué sa disponibilité et son professionnalisme ainsi que son mépris pour l’exploitation de ses collaborateurs《À chaque fois qu’on avait besoin de lui, il était là》, at-il confié.

Les deux personnalités se rencontrent en 1989 lors du tournage du film “Tadona” d’Adama Drabo à Sirakôrôla dans la Région de Koulikoro. Dougoutigui a également joué dans les longs métrages “Niamanto” et “Fizan” de Cheick Oumar Sissoko. Fily Traoré explique que Seydou Touré est un sortant de l’Institut national des arts (INA) et promotionnaire d’Hélène Diarra.

Le natif de Sinzana Gare dans la Région de Ségou était membre du Kotéba national aussi bien que Habib Dembélé alias Guimba national.

Aboubacar TRAORE

