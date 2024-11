La Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) a tenu mardi dernier, la 28e session ordinaire de son Conseil d’administration sous l’égide du colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du développement social. L’occasion était bonne pour l’administration sortante de faire le bilan de l’année 2023 et pour l’administration rentrante de se lancer dans les perspectives budgétaires de la nouvelle l’année qui pointe à l’horizon pour insuffler une nouvelle dynamique à la Canam.

Pour cette 28e session ordinaire du Conseil d’administration de la Canam, plusieurs points essentiels étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit notamment de : l’examen et l’adoption des procès-verbaux des 26e et 27e sessions ordinaires du Conseil d’administration ; l’examen et l’adoption de l’état de mise en œuvre des recommandations émises lors de la 26e session ordinaire du Conseil d’administration ; l’examen et l’adoption du rapport d’activités de l’année 2023, ainsi que de l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2023 ; l’examen et l’adoption du rapport d’activités de l’année 2023, ainsi que de l’état d’exécution du budget 2023 au 30 juin 2024, etc.

Malgré le contexte socio-politique et économique en filigrane, les séquelles de la pandémie du Covid-19, l’année 2024 a été fructueuse pour la Caisse nationale d’assurance maladie avec l’amélioration de l’accès aux soins avec l’immatriculation de 134 694 nouvelles personnes portant ainsi le total à plus de 1,8 millions d’assurés.

Au cours de la même année, la Canam a aussi élargi son réseau de structure de soins conventionnés, avec 81 nouveaux partenaires, totalisant ainsi 2 143 établissements au service des assurés.

Sur le plan financier, la Canam a encaissé 103,4 milliards de F CFA, dépassant alors les prévisions initiales, et a alloué plus de 65 milliards de F CFA en dotations techniques pour renforcer les Organisations de gestions déléguées (ODG).

Malgré les progrès significatifs, la Canam n’a pas pu relever certains défis notamment la mise en œuvre des activités de 2023, dont des retards dans l’adoption de textes pour le Ramu et la nomination de membres du Conseil d’administration ainsi que des difficultés de recouvrement de certaines cotisations.

“La Canam se porte très bien”, a assuré le directeur général, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé. Il a indiqué que la Canam, désormais certifiée ISO 9001, travaille à la satisfaction de l’ensemble des parties prenantes que sont les assurés, les prestataires des soins de santé. Ceci afin de rendre la Caisse nationale d’assurance maladie beaucoup plus forte pour répondre aux besoins de santé de la population malienne.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°09-553/PRM du 12 octobre 2009, la présidence du Conseil d’administration est assurée en alternance par le représentant des organisations syndicales des employeurs et celui des organisations syndicales des travailleurs.

Pour ce mandat à venir, la présidence revient ainsi, comme le prévoit la règle d’alternance, aux organisations syndicales des employeurs.

Dans la foulée de cette session du Conseil d’administration, Houd Baby, le représentant du Conseil national du patronat du Mali a été élu par les administrateurs en tant que président du Conseil d’administration (PCA).

Dans son allocution, ce dernier a affirmé avec fermeté travailler avec rigueur, transparence et dans un esprit de collaboration pour relever les défis.

Ousmane Mahamane

