Trois ans après une première exposition remarquée, la photographe Fanta Diarra revient au Musée national du Mali avec un nouveau projet photographique engagé. Intitulée « Lumière des Résiliences », cette exposition met en lumière treize portraits de femmes maliennes dont le parcours inspire force, courage et détermination.

C’est dans la majestueuse salle d’exposition du Musée national que s’est tenu le vernissage, en présence de nombreuses personnalités du monde de la culture et de l’entrepreneuriat : le représentant du ministre en charge de la Culture, M. Cissé, le directeur du Musée national, celui de la Maison africaine de la photographie, le parrain de l’événement Cheick Oumar Haidara, le directeur du cabinet ADG Consulting, le représentant du projet FACEJ 2, ainsi qu’un large public.

L’exposition « Lumière des Résiliences » rend hommage à treize femmes maliennes qui, chacune à sa manière, a su faire preuve d’une résilience exemplaire. Entrepreneures, influenceuses, femmes engagées… leurs portraits photographiques sont accompagnés de témoignages sincères et profonds sur leur parcours semé d’embûches, leurs sacrifices, mais aussi leurs réussites.

Dans son discours, Fanta Diarra a partagé la genèse du projet : « Cela fait des années que je mûris cette idée. Aujourd’hui, elle voit enfin le jour. Beaucoup de femmes suivent des influenceuses sur les réseaux sociaux, admirent leur réussite, rêvent de leur succès… sans toujours connaître les épreuves traversées pour en arriver là. Cette exposition permet de montrer l’envers du décor, avec honnêteté et transparence ».

Un message fort pour les femmes du Mali

A travers cette œuvre à la fois artistique et militante, l’auteure veut délivrer un message fort à toutes celles qui hésitent encore à se lancer : le succès est possible, à condition d’y croire et de persévérer. « Lumière des Résiliences est une source d’inspiration. Elle montre que rien n’est impossible pour celles qui osent rêver, travailler et croire en elles-mêmes », a-t-elle conclu.

Le vernissage s’est poursuivi avec la projection d’une série de vidéos retraçant les parcours de ces femmes, de leurs débuts modestes à leur réussite actuelle, en passant par les obstacles surmontés. Des récits touchants et motivants, qui ont trouvé un écho fort dans l’assemblée.

Des Nyeleni d’aujourd’hui

La cérémonie s’est clôturée par un cocktail convivial et la remise de trophées aux héroïnes du jour, saluées comme des « Nyeleni » des temps modernes en référence à la figure emblématique de la femme forte et déterminée dans l’imaginaire malien.

Par ce projet, Fanta Diarra affirme une fois de plus sa place dans le paysage artistique et social malien. Avec « Lumière des Résiliences », elle signe une œuvre qui touche autant par sa beauté visuelle que par la puissance des histoires qu’elle révèle.

Yaye Astan Cissé

