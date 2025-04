La 28è Revue internationale des programmes nationaux d’éradication de la maladie du ver de Guinée se tient à N’Djamena au Tchad du 8 au 9 Avril 2025.

L’ouverture des travaux est placée sous la haute présidence du Premier ministre, chef du Gouvernement tchadien, Son Excellence Ambassadeur Allamaye Halima, le Mali est représenté par le ministère de la Santé et du Développement Social.

Le ministre de la Santé publique et de la prévention du Tchad, Dr Abdel Madjid Abderrahim Mahamat, dans son intervention introductive a placé la rencontre dans son contexte en précisant que cette Revue est l’occasion de discuter des causes profondes et de chercher ensemble des solutions idoines pour atteindre l’objectif commun, qui est l’éradication définitive du ver de Guinée.

Pour sa part, la présidente Directrice Générale du Centre Carter, Mme Alexander Paige, a remercié tous les relais communautaires du monde pour les efforts consentis dans le cadre de l’éradication du ver de Guinée.

Le ministre de la Santé Publique du Cameroun, Dr Malachie Manaouda, a précisé, au nom de ses pairs, que l’éradication du ver de Guinée demande des stratégies adaptées et beaucoup de ressources. Aussi, a-t-il poursuivi , la présente Revue est une occasion pour assurer le partage des informations et la coordination des actions. Elle est le symbole vivant de la détermination des pays endémiques pour éradiquer cette maladie qui cause encore autant de souffrances et de détresses.

Il a ajouté que le ver de Guinée est une maladie tropicale négligée et que malgré les efforts consentis, il continue de sévir à travers le monde et particulièrement dans certains pays africains tels que : le Tchad, le Cameroun, l’Éthiopie, le Mali, le Sud Soudan et l’Angola. Selon lui, aucun système de santé ne peut être efficient et efficace sans l’intégration des stratégies, le partage d’expériences et la conjugaison des efforts. Aussi, a-t – il demandé de conjuguer «les efforts à travers, non seulement, la stratégie Une seule Santé, mais aussi et surtout, à travers des rencontres transfrontalières pour la consolidation de nos efforts et la mutualisation de nos moyens». Pour le ministre, il est indispensable de réaffirmer la volonté politique des gouvernements des pays concernés par l’éradication de cette maladie à travers la construction d’infrastructures et la mobilisation de certaines ressources, y compris les ressources domestiques, pour la mise en œuvre des actions prioritaires.

Prenant la parole, le Premier Ministre SE M Allamaye Halima, a souhaité une chaleureuse bienvenue à toutes les délégations présentes à cette 28e Revue, un espace par excellence de partage d’expériences, de mutualisation des efforts pour l’éradication du ver de Guinée à l’horizon 2030. Le Premier ministre Tchadien a informé les participants et les participantes que le Tchad, son pays, a élaboré un projet de résolution portant sur l’éradication du ver de Guinée et le renforcement de la coopération transfrontalière indispensable en raison de la porosité de nos frontières.

Ce projet de résolution qui sera soumis à la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé, requiert le soutien des membres ici présents représentant les différents pays concernés.

Réseau de Communication du MSDS

