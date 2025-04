L’éphémère ministre de l’Economie et des Finances sous le régime de feu Président Ibrahim Boubacar Keïta et non moins ancien Directeur général de la Banque de Développement du Mali, Abdoulaye Daffé a été nommé au poste de Vice-Président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Il remplace à ce poste stratégique un autre ancien ministre, Moustapha Ben Barka. Le Ministre de l’économie et des Finances qui a informé le conseil des Ministre du mercredi 9 avril 2025 estime que cette nomination a été approuvée par le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement, lors de session ordinaire du 26 mars 2025, tenue à Dakar au Sénégal.

C’est à la demande de la République du Mali, conformément à l’Acte additionnel n°04/2021/CCEG/UEMOA du 25 mars 2021 portant réforme du cadre institutionnel de renouvellement des dirigeants des Institutions de l’Union que cet acteur majeur du monde bancaire en Afrique depuis une quarantaine d’années, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la Banque de Développement du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

