Mars-Solidarité Ramadan : Des milliers de personnes vulnérables retrouvent le sourire grâce aux femmes de la Canam

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Femme, le 8 mars, couplée au mois béni de ramadan, l’Amicale des Femmes Solidaires de la Caisse nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a décidé́ de venir au secours de trois catégories de personnes vulnérables par une donation de 1 000 kits de vivres composés de riz, de sucre, de lait, du thé et d’huile. Il s’agit singulièrement des veuves, des personnes vivant avec un handicap et des indigents. Organisée le mardi 4 mars 2024, la cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. A ses côtés, les directeurs nationaux et généraux relevant de son département.

«A travers cette œuvre humanitaire, nous avons une fois de plus réaffirmé́ notre engagement à œuvrer pour une CANAM solidaire avec les couches vulnérables, une CANAM tout simplement au service des maliens», a assuré la vice-présidente de l’Amicale des Femmes Solidaires de la CANAM, Mme Ténin Diallo. Elle intervenait ainsi lors de la cérémonie de remise 1 000 kits de vivres composés de riz, de sucre, de lait, du thé et d’huile à des veuves, des personnes vivant avec un handicap et aux indigents. C’était le mardi 4 mars 2025.

En plus de ce geste en faveur des trois catégories choisies, les femmes de la CANAM ont également offert des repas chauds aux malades et à leurs accompagnateurs dans les hôpitaux Gabriel Touré, Kati, hôpital du Mali et l’hôpital du district de la commune 4. Par ailleurs, les femmes de la CANAM ont saisi cette occasion pour réaffirmer leur engagement à lutter contre la fraude sous toutes ses formes qui menace la pérennité́ de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Au nom des bénéficiaires, M. Dramane Dembélé a salué la solidarit​é, l’esprit de partage et d’entraide en ce mois béni du ramadan. Il aussi profité de l’occasion pour saluer la clairvoyance du ministre Assa Badiallo Touré à travers la CANAM et l’ANAM (Agence Nationale d’Assistance Médicale).

Cette donation, selon le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, cadre parfaitement avec la volonté de solidarit​é et de partage des autorités de la transition. A cet effet, la donation traduit le vœu des femmes de la CANAM de faire avancer la cause des personnes vulnérables et de contribuer activement à la consolidation du système de solidarité́ au Mali. Elle a ainsi exhorté les femmes à plus d’efforts et de cohésion. «Continuez à être cette force motrice qui impulse le changement et inspire les générations futures», les a-t-elle exhorté.

Le lendemain (mercredi 5 mars 2025), l’Association Solidarité des Femmes Travailleuses de la CANAM a fait le déplacement pour offrir des kits alimentaires aux accompagnateurs des malades hospitalisés au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) «Bocar Sidi Sall» de Kati. La délégation a été symboliquement accompagnée par le Directeur général de la CANAM, Médecin-général de Brigade Boubacar Dembélé. La délégation a été reçue par le Directeur Général de l’hôpital, le Pr. Laye Touré, accompagné de ses services techniques et sociaux. Ce dernier n’a pas manqué d’éloges à l’endroit des femmes de l’association pour leur «bravoure et leur sens élevé du patriotisme». Il leur a aussi exprimé son admiration pour cette action sociale émanant de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Le Médecin-général de Brigade Dembélé a remercié le Directeur de l’hôpital pour sa disponibilité envers les femmes de la CANAM et a félicité les dames pour cette belle initiative en faveur des couches les plus vulnérables. La délégation a ensuite visité les services gynécologiques, la pédiatrique, les urgences et la réanimation pour distribuer 200 kits alimentaires, comprenant du lait, du sucre et de l’huile aux malades et à leurs accompagnateurs.

Toujours mercredi dernier, l’Association des Femmes Solidaires de la CANAM a remis des kits alimentaires à l’Hôpital du district de la Commune 4 de Bamako. Constitué de 150 kits alimentaires, ce don a été remis en main propre aux accompagnateurs de malades ainsi qu’à plusieurs personnes dans le besoin au sein de la structure sanitaire. Il est important de rappeler que l’objectif de ces dons est de soutenir les personnes vulnérables en ce mois béni du ramadan.

Réseau de Communication du MSDS

