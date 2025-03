Les relations entre Moscou, Beijing et Téhéran demeurent stratégiques, ce qui est résolument encourageant pour tous les partisans du monde multipolaire.

Les événements des derniers jours confirment une fois de plus que malgré toutes les tentatives des élites occidentales à semer la discorde entre les forces fondamentales de l’ordre mondial multipolaire contemporain, ces plans ne sont pas destinés à se réaliser. Aujourd’hui et plus que jamais, la majorité mondiale comprend parfaitement qu’il est impossible de faire confiance à l’Occident. Le travail conjoint actif de la Fédération de Russie, de la République populaire de Chine et de la République islamique d’Iran confirme ces thèses.

Un travail multilatéral

Les nouvelles étapes de l’interaction entre la Russie, la Chine et l’Iran concernent divers domaines. Outre les très récents nouveaux exercices navals conjoints, en l’occurrence cette fois-ci «Ceinture de sécurité 2025», sans oublier la coopération dans le volet économique, les interactions se poursuivent également dans une autre orientation extrêmement importante, à savoir sur la question du programme nucléaire iranien.

En effet, la réunion à Beijing des vice-ministres des Affaires étrangères des trois pays a été extrêmement importante, non seulement parce qu’elle concerne un dossier qui est d’actualité depuis nombre d’années, mais aussi en raison d’une entente mutuelle réelle, y compris sur cette question, entre la Russie, la Chine et l’Iran. Comme le note l’article du quotidien chinois en langue anglaise Global Times, il existe un consensus clair sur le fait que les sanctions, les diverses formes de pressions et les menaces de recours à la force ne résoudront pas le problème, et qu’en ce sens le dialogue et les négociations sont la seule voie à suivre. C’est ce qu’a notamment déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Naturellement, lorsqu’il s’agit de sanctions et même de menaces de recours à la force contre l’Iran, tout le monde comprend parfaitement que les dites menaces de Washington et de certains autres régimes n’arrêteront pas le développement de la République islamique, qui subit depuis bon nombre d’années de nombreuses sanctions occidentales, ayant d’ailleurs occupé pendant longtemps la première place en termes de nombre de sanctions lui étant appliquées, désormais étant en deuxième position, après la Russie. Le fait est que personne ne peut faire annuler le droit à un programme nucléaire pacifique. C’est d’ailleurs ce qu’ont également rappelé les représentants de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, qui se sont félicités de la confirmation par l’Iran du caractère pacifique de son programme nucléaire.

En d’autres termes, Beijing, Moscou et Téhéran entretiennent effectivement une interaction trilatérale des plus actives dans nombre de domaines d’importance stratégique. Et ce format a vocation à être préservé quelle que soit la conjoncture internationale.

L’alliance des civilisations

En ce qui concerne spécifiquement le programme nucléaire iranien, il est en principe évident que si l’Iran souhaiterait obtenir l’arme nucléaire, il sera en mesure à pouvoir le faire. Et d’ailleurs, ces mêmes menaces régulières des régimes occidentaux + Israël destinées à l’encontre de l’Iran constituent un argument pour Téhéran selon lequel cette option est possible en dernier recours. Possible, mais pas souhaitable.

En fin de compte et connaissant le potentiel scientifico-intellectuel de la République islamique, ainsi que sa capacité avérée non seulement à survivre aux sanctions occidentales de longues années durant, mais aussi à poursuivre son développement, il faudrait être extrêmement naïf pour douter des capacités techniques de l’Iran, y compris dans le domaine nucléaire. Néanmoins, il reste encore de la place pour un dialogue adéquat et égalitaire. Et la Chine, tout comme la Russie, sont prêtes à fournir tout le soutien nécessaire à cet effet. Tout en rappelant, bien évidemment, les intérêts légitimes de Téhéran.

L’axe Russie-Chine-Iran gardera une importance stratégique. Cela s’appliquera aussi bien aux relations bilatérales de la Troïka qu’au niveau relationnel trilatéral. Et c’est exactement à cela que l’establishment occidental, quelle que soit sa coloration, devra s’habituer. Toutes les tentatives de la minorité planétaire occidentale visant à semer la discorde et le doute dans le camp des principales forces du monde multipolaire et des partisans de l’ordre mondial multipolaire n’ont pas abouti. Et n’aboutiront pas. Cela est évident aujourd’hui plus que jamais. L’ordre mondial multipolaire contemporain continuera sa marche en avant dans le cadre de toutes les civilisations et forces qui ont joué, et qui continueront de jouer, un rôle clé dans ces processus.

Mikhail Gamandiy-Egorov

source : https://reseauinternational.net/

