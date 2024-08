Allaitement maternel : Des mères accusent…

L’allaitement maternel consiste à nourrir l’enfant au sein. Malheureusement, certaines mères ne produisent pas assez de lait maternel pour nourrir leurs enfants. Et d’autres s’y refusent par souci de leur esthétique.

L’allaitement maternel et l’allaitement artificiel sont les types d’allaitement les plus utilisés dans le monde. La peur de produire suffisamment de lait inquiète tellement des mères que leur inquiétude se réalise. Et ce stress permanent les pousse à chercher les remèdes de grand-mère. En général, l’insuffisance de lait dans les mamelons est l’une des raisons de l’arrêt précoce de l’allaitement. Elle pousse certaines mamans à prendre le galactogène, qui est un médicament qui stimule la production de lait.

La quantité du lait varie d’une personne à une autre, nous explique Seydou Bah nutritionniste et président de l’Association des nutritionnistes du Mali. “Les facteurs qui influencent l’allaitement peuvent être d’ordre alimentaire ou pathologique. L’insuffisance du lait maternel dans les mamelons varie en fonction de l’alimentation de la mère. Les femmes maigres ou mal nourries secrètent moins de lait pour nourrir l’enfant car elles ont moins d’énergie et se fatiguent rapidement. Il est aussi important d’enrichir l’alimentation de la femme après l’accouchement. Il lui faut une alimentation suffisante et variée pour produire assez de lait. Elle doit manger deux fois plus la qualité, des aliments sains, riches en lipides, en protéines aussi bien que les légumes et fruits. Les soupes de viande ou de poisson doivent être accompagnées de légumes car la viande en elle-même n’est pas riche en vitamines mais en protéines. Et certains poissons sont riches en micronutriments. Les pathologies chroniques contribuent également à l’insuffisance de lait maternel, mais ces cas sont très rares”, souligne Dr. Bah.

L’allaitement maternel exclusif commence dès les premières heures de naissance du bébé jusqu’à ses six mois. Ainsi, les spécialistes appellent ce processus d’allaitement sans décoction ni eau comme étant exclusif. Dans la culture malienne voire sahélienne, il est difficile d’allaiter exclusivement sans être traitée d’assimilée ou de toubab. A partir de six mois, l’alimentation de l’enfant peut être diversifiée selon les spécialistes. La diversification consiste à apporter d’autres aliments que le lait comme les bouillies, les soupes ou purées de légumes.

Allaiter est l’un des gestes pour prendre soin de son enfant. Malheureusement certaines femmes sont confrontées à des choix difficiles surtout celles qui passent la journée entre les bureaux. Fatoumata est chargée de communication dans une société. Elle est obligée de laisser son bébé à la maison du matin au soir mais prend ses précautions.

“Avant de quitter la maison le matin j’allaite mon fils. Et au travail, j’avais droit à une heure de tétée pour allaiter donc j’utilisais cette heure pour rentrer tôt du boulot avant les autres. Dès que je mets les pieds à la maison mon fils ne prend que du sein jusqu’au lendemain avec de l’engorgement des mamelons pleins. Cela suffisait pour toute la nuit. J’ai appris à allaiter ma première fille grâce aux conseils de ma mère qui insistait sur les bienfaits de l’allaitement maternelle. J’ai tout fait pour que ma fille reçoive assez de lait maternel avant d’être sevrée. J’ai amélioré cette expérience en utilisant le tirelait pour garder un biberon rempli de lait maternel avant mon départ. Rien ne vaut le bien-être de mon enfant”, confie Fatoumata, heureuse de pouvoir allaiter malgré son emploi du temps.

L’allaitement artificiel provoque une malnutrition chronique

Un enfant allaité exclusivement aura moins de maladies diarrhéiques. Quand un enfant ne reçoit pas suffisamment de lait maternel, il risque de développer l’obésité dès l’âge de six ans, à l’adolescence ou à l’âge adulte. L’allaitement artificiel provoque pour la plupart du temps une malnutrition chronique appelée par les spécialistes retard de croissance.

Il consiste à nourrir l’enfant grâce aux substituts de lait. Selon le nutritionniste Dr. Bah, ces substituts de lait sont dans une concurrence contre l’allaitement maternel en faisant des publicités dans nos structures sanitaires. Ces substituts rendent paresseuses les femmes. Pourtant, ils ne peuvent pas remplacer le lait de la mère, qui est unique.

Si certaines femmes se plient en quatre pour allaiter leurs enfants, d’autres préfèrent consacrer ce temps à faire attention à leur physique. Ce faisant, les enfants ne prennent pas beaucoup plus de substituts de lait qui inondent les supermarchés, pharmacies ou même chez le boutiquier du coin. Ces adeptes de la mode de garder la ligne pensent qu’avec l’allaitement maternel, les seins ne seront plus fermes comme avant en oubliant les bienfaits de l’allaitement sur eux et leur progéniture.

Les bénéfices de l’allaitement maternel sur le bébé et la mère sont nombreux et c’est l’alimentation idéale pour eux. Il permet à l’enfant de grandir en bonne santé sans être un malnutri. L’allaitement maternel est riche, économique et apporte également une hygiène de vie saine à l’enfant. Une femme qui allaite à moins de chance de développer le cancer du sein, de faire une dépression car elle retrouve le confort dans l’allaitement le lien qu’elle crée avec l’enfant.

Nos structures sanitaires sensibilisent-elles réellement les femmes avant et après l’accouchement sur les dangers des substituts du lait et les bienfaits de l’allaitement maternel ? La question vaut son pesant d’or.

Oumou Fofana

