Dans le cadre des préparatifs du dernier tour qualificatif pour la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations (Chan Algérie 2023), le Mali livrera 2 rencontres internationales amicales contre la Mauritanie les 15 et 18 août prochains à Nouakchott. A cette occasion, le sélectionneur des Aigles locaux a officialisé une liste de 25 joueurs sans le meilleur de la saison écoulée qui, apprend-on, serait sur le départ pour un autre championnat.

A l’annonce de la liste des footballeurs sélectionnés pour défier les Mourabitounes de la Mauritanie en double confrontation amicale, l’on devait s’attendre logiquement à ce que son nom figure en premier sur la liste. Mais tel n’a pas été le cas avec Aboubacar Diarra qui brille par son absence sur la liste de Nouhoum Diané qui en souffre sûrement autant que les supporters. Pensionnaire du Djoliba AC lors de la saison qui vient de s’achever avec lequel il a réalisé le doublé championnat-coupe, l’ancien joueur de l’ENPPI d’Egypte a été élu à l’unanimité « meilleur joueur ». Fort de cette saison pleine, le milieu de terrain attise la convoitise des clubs étrangers auxquels il prête une oreille attentive actuellement.

Dans cette posture, Aboubacar qui a annoncé son départ du Djoliba AC sans pourtant dévoiler sa prochaine destination ne fait plus l’affaire du sélectionneur Diané qui doit obligatoirement composer sa sélection avec des joueurs évoluant dans le championnat local. « Tout d’abord, je voulais dire merci à ce super club Djoliba Athlétic Club. Aaprès une année pleine de bonheur et d’émotions, je me suis senti chez moi. C’est devenu une famille avec de magnifiques dirigeants…Je pars et je reviendrai un jour… Bonne chance pour la Ligue des Champions. Mon souhait est que vous accédiez à la phase finale de cette compétition, je serai le 1er supporter du club durant cette campagne… Merci aux supporters qui ont toujours été présents et un grand merci aux dirigeants. La victoire est rouge », a posté sur sa page Facebook celui que l’on surnomme Senior et qu’on annonce, aux dernières nouvelles, en Jordanie notamment dans les rangs d’Al Weehdat Sport Club, un club de première division.

Exempté du premier tour éliminatoire, le Mali effectuera son entrée en lice aux éliminatoires du Chan face à la Sierra Leone fin août. Une double confrontation (aller-retour) que le sélectionneur des Aigles locaux prépare avec le plus grand sérieux possible. Après une présélection de 50 joueurs, le technicien malien vient donc de dévoiler une liste réduite de 25 joueurs.

En plus des entraînements réguliers, Diané et sa bande multiplient également les rencontres amicales. Opposés deux fois aux U20 le jeudi et vendredi passés, ils se sont imposés en autant de fois sur les scores de 2-1 et 1-0. Deux matches tests qui ont permis, certainement, à Diané de se faire une idée un peu claire de son groupe. Lequel sera soumis de nouveau à un autre test grandeur nature face à la Mauritanie à Nouakchott les 15 et 18 août prochains. C’est à l’issue de ces deux matches internationaux amicaux que l’équipe se rendra en Sierra Leone pour le match aller (26-28 août) du 2e et dernier tour qualificatif avant de recevoir à Bamako le même adversaire une semaine plus tard entre le 2 et 4 septembre.

Alassane

