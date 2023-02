Covid-gate à la CCIM : Le 3e vice-président et un autre cadre en prison

Mamadou Baba Sylla, 3e vice-président du bureau de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), et un cadre de l’institution, Alphadi Guindo, ont rejoint, le vendredi 17 février dernier, le président de la CCIM, Youssouf Bathily, incarcéré, depuis le 23 novembre 2022, à la Maison centrale d’arrêt de Bamako (MCA). Cela, dans une affaire de détournement présumé de près de 11 milliards F CFA qui étaient destinés à l’achat de masques de protection contre la Covid-19.

L’Etat, sous le régime IBK, face à l’urgence de la situation, avait pris, sur ses maigres ressources, la somme de 10 942 500 000 F CFA pour l’achat de masques de protection dans le cadre du programme “Un Malien, un masque”. Ledit montant a été déposé sur un compte bancaire dont la gestion avait été confiée à la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), afin que nos opérateurs économiques puissent procéder, dans des délais les plus brefs possibles, à l’achat de masques et à leur acheminement dans notre pays. Cela pour faire barrage à la pandémie du coronavirus qui menaçait dangereusement le monde entier. Suite à un audit desdits fonds, le Vérificateur général a décelé de nombreuses irrégularités. A la publication de son Rapport 2020, la CCIM et, plus précisément, son président Youssouf Bathily ont été épinglés. A la suite de cela, le dossier a été transmis à la justice, à travers le Pôle économique et financier de Bamako.

Bref, l’ordonnateur desdits fonds logés dans une banque de la place, à savoir le président de la CCIM, Youssouf Bathily, a été écroué, le 23 novembre 2022, en même temps que le secrétaire général de l’institution, Cheick Oumar Camara, et l’agent-comptable, Lamine Sacko, tous deux des fonctionnaires. A la base de ces interpellations, l’on parle de l’inexistence de contrat avec les sociétés dites ivoiriennes qui ont reçu le transfert des fonds susmentionnés.

Alors même que près de 11 milliards F CFA ont quitté le compte Covid-19 de la CCIM pour les comptes des sociétés EMS (pour Entreprise Multi Services), à ne pas confondre avec la très respectée EMS qu’on connaît tous au Mali, et Groupe AZ.

Jusqu’à preuve du contraire rien ne dit que ces sociétés sont ivoiriennes

En effet, c’est à partir du 10 avril 2020, que le président Youssouf Bathily a procédé au premier virement, d’une somme de 500 millions F CFA dans le compte de la société EMS, laquelle serait basée à Abidjan.

Six jours après, soit le 16 avril, le même compte est crédité, dans la même journée, de la somme de 300 millions F CFA puis de 380 millions FCFA. Le lendemain, c’est-à-dire le 17 avril 2020, 427 millions F CFA sont transférés sur ledit compte, et le 21 avril, 193 millions F CFA sont virés sur le même compte. Le total des montants transférés sur le compte de EMS est de 2 512 500 000 F CFA.

Quant au Groupe AZ, ce sont 1 750 000 000 F CFA qui sont virés sur le compte de cette société, le 7 mai 2020. Et le lendemain, ledit groupe recevra le double de ce montant, soit deux fois 1 750 000 000 F CFA, dans la seule et même journée du 8 avril 2020.

Naturellement que les deux comptes susmentionnés allaient recevoir d’autres versements d’importantes sommes ; cela jusqu’en 2021. Ce groupe aura reçu, en tout, la somme de 6 950 000 000 F CFA.

Notons que le montant total des sommes déposées par l’Etat sur ce compte Covid de la CCIM a aussi servi à des paiements de masques fabriqués localement. Beaucoup parmi les artisans, qui ont eu à confectionner lesdits masques, courent toujours derrière leurs sous. Certains auraient eu même à saisir les autorités pour se faire payer. En vain.

D’autre part, jusqu’à preuve du contraire rien ne dit que ces sociétés sont ivoiriennes, ou même qu’elles ont eu à faire la moindre transaction dans une quelconque opération d’achat de masques contre le coronavirus. Ce qui fait croire aux enquêteurs que les fonds destinés à cette opération ont tout simplement été détournés. Car, en plus, les adresses supposées être celles desdites sociétés à Abidjan semblent ne pas exister.

Certaines mauvaises langues disent même que c’est une garderie d’enfants qu’on a trouvée à une des adresses indiquées comme étant celle d’une des sociétés précitées. Où se trouve la vérité ? C’est bien, évidemment, le Pôle économique et financier de Bamako qui s’est chargé de creuser ce dossier pour séparer le vrai du faux. Cela sous la conduite du procureur et des juges anti-corruption en charge de confondre les présumés délinquants financiers.

Depuis donc le vendredi 17 février 2023, le 3e vice-président de la CCIM, Mamadou Baba Sylla, et un membre du personnel de l’institution, Alphadi Guindo, sont incarcérés à la Maison centrale d’arrêt de Bamako, dans le cadre du même dossier. Ceux-ci ont ainsi rejoint, à la MCA, le président de la CCIM, Youssouf Bathily et ses deux compagnons d’infortune précités.

D’après nos sources, d’autres personnes, ayant eu à gérer une partie des fonds Covid-19 au niveau de la CCIM, devront être entendues dans les prochains jours et, éventuellement, écroués au cas où la gestion desdits fonds n’aurait pas été transparente.

