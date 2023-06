Agrandir les possibilités du secteur de l’énergie au Mali à travers la promotion de l’électrification rurale par des systèmes solaires photovoltaïques isolés, en tant que solution à faible intensité de carbone et de résilience face aux effets des changements climatiques, tel est l’objectif visé par le Projet d’électrification rurale de 50 localités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou piloté par l’Agence des énergies renouvelables. L’atelier de démarrage dudit projet s’est tenu le jeudi 22 juin 2023 à l’hôtel Radissson Collection de Bamako sous la présidence du S-G du ministère de l’énergie, de l’eau et des mines, M. Soussourou Dembélé en présence du partenaire financier : la BOAD.

D’un coût total de 25, 034 milliards de FCFA dont 8milliards de la BOAD, 17, 034 milliards du Fond Vert pour le Climat et 1,080 milliards de don du FVC, le ‘Projet d’électrification rurale de 50 localités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou’, vise à contribuer à l’augmentation du taux d’électrification rurale d’une part. Et d’autre part, il cherche à renforcer les capacités des institutions publiques et du secteur privé engagé dans l’électrification rurale à base d’énergie solaire ; en plus de soutenir les activités économiques et favoriser l’accès aux micro-crédits pour l’acquisition d’équipements, peut-t-on comprendre des explications données par les parties prenantes à sa mise à œuvre.

En effet, comme souligné par M. Soussourou Dembélé dans son intervention, nonobstant les efforts constants des autorités et des PTFs( partenaires techniques et financiers), les besoins en énergie demeurent une préoccupation et une priorité de l’heure. A travers ce projet, le gouvernement et ses partenaires ambitionnent de soutenir le marché de l’énergie en permettant aux zones concernées d’accéder à l’électricité et par la même occasion contribuer aux efforts engagés face aux changements climatiques. Une contribution saluée par la représentante du ministère de l’environnement, Mme Aïssata Seck, qui encourage cet élan qui démontre que le Mali est en phase avec ses engagements pour relever de défi des changements climatiques. Joignant leurs propos à ceux de M. Dembélé, le représentant de la BOAD, M. Abdoulaye Latif ainsi que le directeur de l’Agence des énergies renouvelables, M. Souleymane Berthé, tous diront que le présent projet reste une grande contribution aux solutions énergétiques du Mali. De plus, il est surtout créateur d’emplois, prévu sur une période de 4ans, le projet va créer près de 2000 emplois auxquels se greffent des milliers de bénéficiaires. Aussi, le représentant du département des énergies n’a pas manqué de signifier à la banque toute la gratitude des hautes autorités du pays pour cet accompagnement.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

