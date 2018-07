Un peu partout dans le monde, les hommes ont compris au fil du temps l’importance de l’éducation des enfants, l’alphabétisation en général. Tant pour les enfants que pour les adultes qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école des blancs.

Comme on le dit !

Tout être à droit à beaucoup de choses comme la santé, l’alimentation et même l’éducation dont notre sujet de narration du jour. L’éducation se caractérise notamment par le biais d’un engagement personnel dont celui des parents et des enseignants. C’est dans ce cadre que l’on peut tirer aspiration au bien-être d’un enfant instruit qui se servirait sans doute de ses capacités intellectuelles et physiques pourquoi pas.

C’est à bas âge que l’on oriente un enfant à se servir de son intelligence, chose qui différencie l’homme des animaux.

Les hommes ont changé avec le temps, beaucoup de choses sur les programmes éducatifs scolaires ont changé. D’une manière positive et parfois négative. Ya eu amélioration côté formation que ça soit dans l’industrie, dans l’agriculture, dans l’économie etc. Et d’un autre côté le taux de réussite devient de plus en plus inférieur à celui des années antérieures. Chaque génération à sa réalité. Mais elles se différencient des niveaux de savoir-faire et de découvertes dans plusieurs domaines sociétaux. Aujourd’hui avec Internet les choses semblent beaucoup plus facile et surtout à ne mettre à la marge l’effet conséquences que cela peuvent.

L’éducation est certes la base de toute chose dans et sur ce sommes-nous prêts à faire face aux échecs de nos propres initiatives ?????

Rabia Dramé

