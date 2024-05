*La République de Zambie a réitéré, vendredi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain, soulignant la pertinence du plan marocain d’autonomie comme la seule solution “crédible, sérieuse et réaliste”*. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens *du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita*, avec *le ministre zambien de la Justice et ministre par intérim des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe*. Dans ce communiqué, *M. Haimbe a réitéré le “plein soutien” de son pays au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc et a mis l’accent sur sa pertinence comme la seule solution “crédible, sérieuse et réaliste”*. Le responsable zambien a également *salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain*. Saluant *la “valeur positive” de cette décision, M. Bourita s’est félicité de “l’évolution positive” des relations entre les deux pays frères au fil des années avec l’ouverture, en octobre 2020, de l’ambassade de Zambie à Rabat et de son consulat général à Laâyoune, ainsi que sa participation, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de Soutien à l’Initiative d’autonomie sous la Souveraineté du Royaume, organisée à l’invitation du Maroc et des États-Unis d’Amérique*.

Commentaires via Facebook :