Le président chinois Xi Jinping s’est engagé samedi à travailler avec prochaine administration américaine lors de sa dernière rencontre avec Joe Biden avant son départ de la Maison blanche.

Le président américain sortant et son homologue chinois se sont rencontrés en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Lima, au Pérou, pour leur premier entretien depuis sept mois.

“L’objectif que s’est fixé la Chine de parvenir à une relation stable, saine et durable avec les Etats-Unis reste inchangé”, a dit Xi Jinping, qui a toutefois reconnu “des hauts et des bas” dans la relation entre les deux pays.

“La Chine est prête à travailler avec la nouvelle administration américaine pour maintenir la communication, étendre la coopération et gérer les différends.”

Joe Biden a dit à Xi Jinping qu’ils n’avaient pas toujours été d’accord, mais que leurs discussions avaient été “franches” et “sincères”.

A deux mois du retour à la Maison blanche de Donald Trump, qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier, les responsables américains estiment que les risque de conflits durant la transition sont accrus.

Le président-élu américain a promis d’instaurer des droits de douane de 60% sur les importations américaines de produits chinois dans le cadre d’un ensemble de mesures baptisées “L’Amérique d’abord”.

Joe Biden et Xi Jinping sont par ailleurs convenus samedi que les décisions concernant l’utilisation des armes nucléaires devaient être prises par des êtres humains et non par l’intelligence artificielle (IA), selon la Maison blanche.

“Les deux dirigeants ont également souligné la nécessité d’évaluer soigneusement les risques potentiels et de développer l’IA dans le domaine militaire d’une façon prudente et responsable.”

Ils ont également discuté de la Corée du Nord, alliée de la Chine qui entretient des liens de plus en plus étroits avec la Russie et qui a déployé des soldats aux côtés de l’armée russe suscitant les inquiétudes à Washington, Pékin et dans les capitales européennes.

“Le président Biden a souligné que la position déclaré de la (République populaire de Chine) concernant la guerre en Ukraine était qu’il ne devait y avoir ni escalade ni élargissement du conflit”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan.

Joe Biden a estimé que “le déploiement de troupes (de la République populaire démocratique de Corée) allait totalement à l’encontre de cette position”, a précisé Jake Sullivan.

Le président américain sortant a déclaré à Xi Jinping que la Chine devrait user de son influence sur la Corée du Nord pour prévenir une escalade ou un élargissement du conflit.

IMPORTANTES QUESTIONS

Les deux chefs d’Etat ont également abordé les questions de Taïwan, des récent piratage des communications téléphoniques de responsables de l’administration américaine et du soutien de la Chine à la Russie.

Joe Biden a appelé à la fin des activités militaires “déstabilisantes” de Pékin autour de Taïwan, a déclaré la Maison blanche.

Xi Jinping a déclaré que les “activités séparatistes” du président taïwanais Lai Ching-te étaient incompatibles avec la paix et la sécurité dans la région, selon le ministère chinoise des Affaires étrangères.

Lai Ching-te prévoit de se rendre dans l’Etat américain d’Hawaï et peut-être sur l’île de Guam, territoire américain du Pacifique-Ouest, lors d’une visite prévue dans les semaines à venir qui pourrait irriter Pékin, a rapporté Reuters vendredi.

Durant sa rencontre avec Joe Biden, Xi Jinping a dit qu’aucune preuve ne venait étayer les accusations de piratage informatique dont la Chine fait l’objet, selon les médias officiels chinois.

Il a également estimé que Washington ne devrait pas s’impliquer dans le différend qui oppose la Chine aux Philippines sur les îles Spratly, que les deux pays revendiquent.

“Lorsque les deux pays traiteront comme des partenaires et des amis, qu’ils chercheront à trouver un terrain commun tout en mettant de côté les différences et en s’entraidant pour atteindre le succès, alors la relation aura fait des progrès considérables”, a dit Xi Jinping lorsqu’il a rencontré Joe Biden.

“Toutefois, si nous nous considérons comme des rivaux ou des adversaires, que nous nous livrons une concurrence vicieuse et si nous cherchons à nous faire du mal, nous risquons d’envenimer la relation, voire de la faire régresser, a-t-il ajouté.

(Avec Ben Blanchard et Brad Haynes; version française Camille Raynaud)

