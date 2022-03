Dix-huit otages, dont 17 militaires et 1 civil libérés au Mali, a annoncé vendredi dernier (25 février 2022) la présidence sur son compte twitter. «Grâce aux efforts inlassables des autorités de la transition, 18 otages dont un civil et 17 militaires, ont été libérés ce soir des mains de leurs ravisseurs», a-t-elle précisé en rappelant que certains d’entre eux étaient «retenus en captivité depuis 2019». Les otages ont été reçus au palais présidentiel de Koulouba par le président de transition malien, colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement ainsi que de la hiérarchie militaire du pays.

Il faut rappeler que le 9 octobre dernier, la sœur Gloria Narvaez a recouvré la liberté après plus de quatre ans de captivité. A noter que, enlevé le 8 avril dernier à Gao (nord du Mali) après avoir voulu interviewer un chef intermédiaire du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), le journaliste français Olivier Dubois est toujours détenu par ses ravisseurs.

COOPÉRATION : Echanges fructueux entre le Colonel Sadio Camara et El Ghassim Wane

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, a reçu en audience le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), M. El Ghassim Wane, mardi dernier (22 février 2022). Pour le diplomate onusien, cette visite s’inscrit dans le cadre de la coordination étroite qui existe entre le Mali et la Minusma dont l’objectif est d’améliorer la sécurité dans notre pays et d’appuyer les efforts de stabilisation que conduit le gouvernement malien depuis plusieurs années.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont donc passé en revue leur coopération, discutant de projets spécifiques et se sont accordés sur la nécessité d’une coordination toujours renforcée au service de la stabilisation du Mali. Le Chef de la Minusma a affirmé avoir eu une excellente entrevue avec le ministre Sadio Camara qui a permis d’avancer sur la voie d’un partenariat encore plus ficelé.

SAHEL : l’Unesco propose des bourses d’études dans le domaine de l’eau et du développement durable

En raison de la rareté de l’eau dans le Sahel, les pays de cette région connaissent des défis pour la gestion de cette ressource qui nécessite des professionnels qualifiés. En former davantage, c’est l’objectif que s’est fixé l’Unesco à travers l’IHE Delft (Delft Institute for Water Education). Etablissement international d’enseignement supérieur sur l’eau basé à Delft, aux Pays-Bas, et exerçant sous l’égide de l’Unesco, cette école a lancé un appel à candidatures pour son programme de master sur l’eau et le développement durable. Il vise à renforcer la capacité des professionnels et des décideurs du secteur à améliorer la gestion de l’eau dans les pays du Sahel.

Ce programme s’adresse aux professionnels de l’eau en début et en milieu de carrière qui ont l’ambition d’acquérir des connaissances et des compétences pour relever les défis de l’eau tout en améliorant leurs opportunités de carrière dans le secteur, ou des organisations connexes. Pour être éligibles, ces professionnels doivent être ressortissants et résidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les critères de sélection sont basés sur les qualifications académiques et la qualité de la motivation. Les candidats doivent demander une admission académique au programme. Elle doit être effectuée auprès de l’IHE Delft avant le 1er mai 2022… La bourse comprend les frais de scolarité complets, l’assurance maladie, le coût du visa / permis de séjour pour les Pays-Bas et une allocation mensuelle.

Pour plus d’informations allez sur : https://www.un-ihe.org/sahel-fellowships

