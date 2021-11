Dans une lettre en date du 16 novembre 2021 largement diffusée sur les réseaux sociaux, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamoudou Kassougué a instruit au Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako d’ouvrir une enquête sur les informations faisant état de la tentative d’enlèvement de Housseini Amion Guindo, président de la Convergence pour le Développement du Mali (Codem).

Le ministre a appelé dans la même correspondance le Procureur général à le tenir informé de l’évolution de l’enquête.

Ouverture du viaduc de Yirimadio : une matinée de calvaire pour les habitants de la zone

Cérémonie protocolaire pour seulement une mise en service, les usagers de Niamana, Yirimadio et même certains de Missabougou ont vécu le calvaire. Tôt le matin à 7 heures, l’heure où les usagers se rendent au travail, la voie pour entrer en ville a été interdite aux usagers. Par la suite, c’était un blocage total dans tous les artères et brettelles dans la zone. Pour certains, le recul était quasi impossible. D’autres ont rebroussé chemin pour joindre les 1008 logements par la voie ‘’Warakassirafara’’, ou pour accéder à l’intérieur de Missabougou, par la voie de la mairie, en passant par l’hôpital du Mali.

Outre ces usagers, ceux qui n’avaient pas d’urgence en ville ont voulu attendre. Par compte, c’était la fin de la journée pour certains. Certaines ‘’grandes gueules’’ ont crié à l’amateurisme. Pour eux, premier jour de la semaine, il fallait soit attendre le passage de ceux qui se rendent au travail, soit remettre l’ouverture à un jour non ouvrable.

Insécurité à Niono : les FAMa bougent lentement mais sûrement

L’armée, c’est la grande muette. La face négative sur l’insécurité dans la zone de Niono est visible. Par compte, les FAMa sont bien en place et travaillent lentement mais sûrement. A ce rythme, l’étau risque de se serrer autour de l’ennemi. Si beaucoup de zones sont prises, les informations font état des va-et-vient possibles dans les villages de la commune de Niono. Pour les déplacés, des solutions sont en cours pour leur trouver des sites en dehors des établissements.

Certaines personnes de bonne volonté auraient mieux contribué à cela. Avec des ONG engagées pour la cause, de jours meilleurs sont promises pour soulager les déplacés en attendant un retour définitif à leurs villages. En tout état de cause, la population de la zone sollicite les bonnes volontés.

Un nouveau livre, « Pensées et œuvre du Président

Modibo KEÏTA », dans les kiosques

Le jeune leader Ibrahima Kébé vient de publier son tout premier livre sur le père de l’indépendance. « Pensées et œuvre du Président Modibo Kéïta » est le titre de cet ouvrage. « J’ai l’honneur de vous informer de la parution de mon tout premier livre, « Pensées et œuvre du Président Modibo KEÏTA », disponible à partir du 19 novembre 2021.

Ce livre a pour objectif de faire connaître le premier président de la République du Mali, que ses successeurs ont volontairement laissé dans l’oubli. Il retrace son parcours, sa pensée, sa vision, son combat et son œuvre, à travers 1.585 citations et propos historiques, classés par thèmes.

Au moment où le Mali est menacé dans son existence, ce livre peut être une source d’inspiration pour sortir de la crise et rendre possible la reconstruction d’un Mali un et indivisible, indépendant, souverain, démocratique, laïc et respecté », a souligné l’auteur dans une publication sur les réseaux sociaux.

Commentaires via Facebook :