60è anniversaire de notre indépendance : Commémoration dans la sobriété

Malgré le contexte particulier, les autorités ont tenu à marquer le caractère historique de la célébration de l’anniversaire de l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Les festivités, tout en gardant leur solennité, n’avaient pas l’éclat habituel

Soixante ans après son indépendance, le Mali apparaît plus fragilisé que jamais par l’instabilité institutionnelle, le terrorisme, le communautarisme mortifère qui décime les populations de certaines régions… Le défi sécuritaire est si complexe qu’il ne pourrait être relevé que dans un sursaut national, avec l’appui des forces étrangères partenaires. D’où cet appel du président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) : «Je demande au peuple malien de soutenir les forces de défense et de sécurité dans les efforts qu’elles déploient pour ramener la paix et la sécurité au Mali (…) de soutenir également les partenaires ».

Le colonel Assimi Goïta s’exprimait ainsi au terme du défilé militaire qu’il a présidé hier sur la Place d’armes du 34è Bataillon du Génie militaire. Plusieurs personnalités y ont assisté, notamment des anciens Premier ministres et ministres, ainsi que des représentants d’organisations internationales et de pays accrédités dans notre pays.

À son arrivée, le président du CNSP a d’abord passé en revue les troupes appelées à défiler, sous les notes de la fanfare du génie militaire. Ensuite, des sections de corps militaires et paramilitaires ont paradé sous le regard admiratif des officiels et d’une foule d’anonymes. Cette année, l’évènement était emprunte d’une certaine sobriété. Les effectifs ont été considérablement réduits : deux sections au maximum par corps. Et aucun véhicule motorisé n’était présent.

À la fin du défilé, le colonel Assimi Goïta a rendu hommage aux pères de l’indépendance, tout en rappelant qu’il incombe à tous les Maliens de tenir le flambeau afin de léguer un Mali stable et prospère aux générations futures. Il a magnifié le courage des forces de défense et de sécurité qui œuvrent, au quotidien, pour assurer la sécurité des personnes et du territoire national.

Ainsi, a-t-il appelé à l’union sacrée autour du Mali et de ses forces, qui ont besoin du soutien de l’ensemble du peuple. Reconnaissant, il ne pouvait non plus s’empêcher de réclamer le même soutien pour les partenaires, tels que «Barkhane, la Force Takuba, la Minusma et la Force conjointe du G5 Sahel».

