Les travaux des experts de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont pris fin, ce jeudi 03 septembre 2024, à Bamako. L’harmonisation des documents de voyage et d’identité de l’AES était inscrit à l’ordre du jour de cette rencontre. La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre de la Sécurité et de la protection Civile, le Général de Brigade, Daoud Aly Mohammedine à l’Hôtel Salam.

Deux jours d’échanges sur l’harmonisation des documents de voyage et d’identité de l’AES ont permis de faire un pas significatif vers l’objectif ultime de mise en circulation d’un passeport biométrique sécurisé de l’Alliance des Etats du Sahel. Ainsi, quelques recommandations ont été formulées en ce sens et qui doivent être soumises aux différents ministres en charge de la sécurité des trois pays.

Il s’agit de mieux sécuriser les documents d’état civil, d’harmoniser les spécifications techniques des documents de voyage et d’identité de l’AES, de doter toutes les frontières de terminaux de lecture des documents de voyage et d’identité. A celles-ci s’ajoute l’harmonisation de la production des cartes d’identité consulaires par les Etats membres, la mise en place d’un visa communautaire AES et la pérennisation du présent cadre de rencontre des experts sur les documents de voyage et d’identité pour servir de comité de suivi du plan d’actions. Ils ont également demandé d’adopter la CNI-AES comme carte d’électeur pour chaque Etat membre de l’AES, de rendre interopérables les bases de données des personnes recherchées des Etats membres. Enfin, d’envisager la possibilité de prélever un montant sur les recettes des documents de voyage et d’identité au profit du fonds d’investissement de l’AES.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade, Daoud Aly Mohammedine s’est réjoui de la tenue de cette réunion à Bamako. Il a sincèrement remercié les délégations du Burkina Faso et du Niger d’avoir répondu à l’invitation pour prendre part à cette rencontre significative. Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile trouve les recommandations très pertinentes et ajoute que la mise en circulation du nouveau passeport et documents d’identité biométrique AES permettra de réduire la falsification des documents et facilitera la mobilité de nos populations aussi bien dans notre espace qu’à travers le monde.

Sergent Hamadou Makounou

Source : Fama

