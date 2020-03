La candidate du Parti pour le renouveau et le développement (PRD), Assétou Sangaré, colistière de Mamadou Abdoulaye Doumbia du Mouvement populaire pour le changement (MPC) en commune IV du district de Bamako, livre son projet pour sa commune.

La porte-étendard du PRD en alliance avec MPC de Mamadou Abdoulaye Doumbia, Assétou Sangaré, se battra pour sa commune au cas où elle accédera à l’hémicycle.

En parlant de son programme pour ces législatives en commune IV, elle a martelé qu’il est basé sur la place du député. Cette place dont la candidate Sangaré parle sera créée pour permettre au député de rencontrer la population au moins deux fois par semaine. « S’il ne travaille pas à lAssemblée, il s’assoit à cette place deux fois par semaine pour écouter les populations et recenser leurs doléances afin de plaider en leur faveur dans l’Assemblée nationale. Nous nous battrons corps et âme pour que la Loi des finances soit votée en faveur du peuple », a affirmé la candidate du PRD qui lance l’appel à tous les membres et sympathisants du PRD et MPC d’aller retirer leurs cartes d’électeur pour sortir massivement et voter l’Alliance de l’espoir, le 29 mars. Et cela, dit-elle, pour donner un nouveau visage à la politique en commune IV.

Descente en force de l’Alliance PRD-MPC à Djicoroni-para.

Ce lundi soir, l’Alliance PRD-MPC a été accueillie en grande pompe à Djicoroni-para Flabougou, dans la famille Diakité du coordinateur des quartiers. Tous les chefs de quartier étaient présents, du Motel jusqu’à Woyowayanko.

Après la présentation des deux candidats, le griot de La chefferie de Djicoroni-para les a remerciés pour leur considération envers les notables.

Dans leur intervention, les conseillers du chef de quartier se sont exprimés sur la gratitude de Assétou qui, depuis les législatives passées, participe activement à toutes les activités. « Assétou est une battante et une femme exemplaire en commune IV. Elle mérite tout notre soutien et accompagnement ; elle respecte sa parole donnée et aide les femmes et les couches vulnérables de la commune », ont soutenu les hôtes du jour.

S’agissant de Mahamadou Abdoulaye Doumbia, Ils le considèrent comme un leader sérieux et respectueux qui est toujours au service de la communauté. Pour la chefferie de Djicoroni para, l’Alliance PRD-MPC incarne les critères de bons représentants du peuple à hémicycle.

BK

