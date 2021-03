CNT : fin de la session extraordinaire de mars 2021

Par ailleurs, plusieurs projets de loi ont été renvoyés à la session ordinaire d’avril, dont l’ouverture est prévue pour le lundi 5 du mois prochain.

L’adoption du projet de loi régissant les armes et munitions en République du Mali permettra, au niveau national, de combler les insuffisances concernant la gestion et le contrôle de la prolifération des armes et munitions, gage de sécurité dans notre pays et dans le Sahel.

Dans son discours de clôture, le président du CNT a salué la détermination de ses collègues ainsi que la bonne atmosphère globale ayant permis de voter sereinement 28 projets de loi sur les 37 que comportait le tableau des saisines. Selon le colonel Malick Diaw, ce bilan aurait pu être meilleur n’eût-été les différents renvois de délibérations consécutifs à l’indisponibilité de certains ministres.

Le président Diaw a rappelé que la session extraordinaire qui s’achève a enregistré l’adoption par le CNT du Plan d’action gouvernemental de la Feuille de route de la Transition.

Aboubacar TRAORÉ