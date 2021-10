Comité Exécutif de l’ADEMA-PASJ : la région de Kayes représentée par 08 membres dont le président

Sur les 89 membres que comptent le nouveau Comité Exécutif de l’ADMA-PASJ, la région de Kayes est représentée par 08 membres dont celui du président en la personne du Pr Marimanthia Diarra.

Les membres du le nouveau Comité Exécutif (CE) de l’ADMA-PASJ sont connu depuis le lundi 18 octobre. A l’issu de leur 06e congrès ordinaire, les Abeilles ont élu un CE de 89 membres avec à sa tête le Pr Marimathia Diarra qui succède ainsi au Pr Tiémoko Sangaré.

Le nouveau Président du CE de l’ADEMA-PASJ comme son prédécesseur est un professeur de l’Enseignement supérieur. Titulaire d’un doctorat en Géographie-Aménagement, le Pr Marimanthia Diarra est chargé d’insuffler une nouvelle dynamique au parti. Membre du membre du CNT, l’ancien ministre du plan doit gérer entre autres dossier la participation ou non du parti aux Assises Nationales pour la Refondation mais aussi et surtout la candidature du parti à la prochaine élection présidentielle qui n’est pas encore tranchée.

Outre le président du CE de l’ADEMA-PASJ, la région de Kayes comptent 07 autres membres. Il s’agit de Ahmada Soukouna à la 8e vice-présidence, Mahamadou Cissé dit Baganoa, Trésorier général adjoint, Abdoulaye Camara, Secrétaire Adjoint à l’Aménagement du Territoire, à la décentralisation et à la réforme de l’Etat, Mody Sacko, secrétaire chargé des relations avec les élus, Makan Tounkara, secrétaire à la solidarité et aux questions humanitaires, Mahamadou N’Diaye, secrétaire chargé de l’Initiative privé et de l’Informel et enfin Mamadou Salif Diallo, secrétaire aux affaires religieuse et du culte.

Anne Marie Soumouthéra

