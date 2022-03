Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 02 mars 2022, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord de financement, signé à Bamako le 28 décembre 2021, entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Association Internationale de Développement, relatif au Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, Phase 1 dans le cadre de l’approche programmatique multi-phase.

Par cet Accord, l’Association Internationale de Développement consent au Gouvernement de la République du Mali, un prêt d’un montant de 26 millions d’Euros, soit 17 milliards 54 millions 882 mille francs CFA.

Le projet, objet du présent accord, permettra d’accroître le niveau de préparation de l’ensemble des pays participants à faire face à l’insécurité alimentaire et d’améliorer la résilience de leurs systèmes alimentaires.

2. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création et au cadre organique des Directions régionales et des services subrégionaux des Affaires religieuses et du Culte.

Les Directions régionales et les Services subrégionaux des Affaires religieuses et du Culte représentent au niveau régional et local, la Direction nationale des Affaires religieuses et du Culte.

Les projets de texte sont initiés en application du Décret n°2017-0267/P-RM du 21 mars 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale des Affaires religieuses et du Culte.

Leur adoption consacre la création desdits Directions et Services et permet de les doter pour les cinq prochaines années en personnel nécessaire à l’exécution de leurs missions.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 02 mars 2022

Le Secrétaire général du Gouvernement,

Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national

