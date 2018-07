L’ouvrage ultra-moderne, bâti sur une superficie de 1,5 hectare, est constitué de 29 salles de classe, 34 bureaux et ateliers tous équipés et 11 filières de formation dans le domaine du BTP.

Dans le cadre de sa politique de gestion des flux et d’amélioration de la qualité des ressources humaines, le gouvernement s’est engagé dans la construction d’un dispositif de formation professionnelle cohérent et répondant à ses besoins. Cette volonté s’est traduite par la mise en place d’un Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi. L’objectif de la démarche étant de contribuer à la réalisation des objectifs de croissance à travers le développement des qualifications professionnelles et des compétences des ressources humaines. La réalisation de ce Centre de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi. L’infrastructure a été inaugurée, hier, par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, du président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra et de l’ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, Zhu Liying.

Situé sur la route de Sénou, près de la base de la MINUSMA, le nouveau Centre de formation professionnelle moderne dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) est le fruit de la coopération entre le gouvernement de la République populaire de Chine et notre pays. L’ouvrage ultra moderne est bâti sur une superficie de 1,5 hectare. Il est constitué de 5 blocs et sa réalisation a coûté 19 milliards de FCFA.

Le complexe contribuera à satisfaire les opérateurs économiques en ressources humaines qualifiées, à renforcer l’employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion dans le marché du travail. Il permettra aussi d’appuyer la compétitivité des entreprises par la formation continue et les actions de perfectionnement des salariés à travers la composante 3 relative au développement de l’offre de formation dans les filières porteuses.

Le Centre, construit en 17 mois, est constitué de 29 salles de classe, 34 bureaux et ateliers tous équipés et 11 filières de formation dans le domaine du BTP, notamment des métiers comme la menuiserie (métallique et bois), la peinture, la décoration, la plomberie, la chaudronnerie, l’électricité, le bâtiment (carrelage, staff, maçonnerie).

A cela, il faut ajouter les modules de formation relatifs au froid et à la climatisation, à la maintenance d’engins lourds, la construction métallique, l’électricité photovoltaïque, etc. Ce joyau architectural comprend aussi un bloc d’espace culturel composé de terrains de tennis, de basket et de sport en plus d’un bloc de cuisine et toilette, de deux forages équipés, avec un château d’eau d’une capacité de 30m3 et d’une voirie interne. Il dispose de tout l’équipement nécessaire à la formation professionnelle, donc nul besoin d’aller désormais ailleurs. Pour un début, le Centre pourra accueillir 350 élèves.

«Ce centre constitue une réponse aux préoccupations du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, visanr à préparer une jeunesse capable de relever le défi d’une main d’œuvre de qualité, bien adaptée aux besoins de l’économie nationale», a expliqué le ministre Maouloud Ben Kattra. L’acquisition d’un tel Centre symbolise un nouveau souffle que l’Etat donne à l’apprentissage, une solution d’avenir pour les jeunes de notre pays. C’est aussi l’une de voies les plus sûres vers un emploi qualifié, durable et de qualité, a t-il souligné. De son côté, l’ambassadeur de Chine Zhu Liying a salué les hautes autorités de notre pays pour l’excellence de la coopération entre la Chine et le Mali.

Le chef de l’Etat s’est réjoui de cette réalisation d’une si grande importance pour notre pays. «Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis aujourd’hui, de passer d’un rêve à une réalité. Ce Centre que nous venons d’inaugurer aujourd’hui, fruit de la coopération avec la Chine, est précisément une réponse adéquate à la question de l’employabilité de la jeunesse», a fait remarquer Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le président de la République, ce Centre rajoute davantage sa confiance en l’avenir du pays et en la jeunesse malienne. «Tous les jeunes qui auront la chance de passer par ce Centre offert par le peuple chinois au peuple du Mali, auront l’assurance d’un emploi stable, porteur et durable et répondant aux besoins du pays en termes de qualité, d’attente dans les domaines, aujourd’hui, absolument en progression», a souligné le président Keïta.

Babba B. Coulibaly

