Une délégation de l’OCLEI, conduite par le Président Moumouni Guindo séjourne en terre sud-africaine depuis le samedi 29 juillet 2023. Elle participe aux travaux de la 6ème assemblée générale annuelle de l’association des Autorités anticorruption d’Afrique (AAACA), à Johannesburg du 31 juillet au 1er août.

En marge de ce forum, Moumouni Guindo a participé à deux importantes rencontres. Une, la réunion du comité exécutif de l’AAACA ; deux, la séance de travail entre l’OCLEI et l’Association internationale des Autorités anticorruption (IAACA).

Présidée par le Général Docteur Khaled MOHAMED SAÏD HASSAN d’Egypte, la réunion du comité exécutif de l’AAACA a permis d’examiner des points cruciaux de l’association. Parmi ceux-ci, la recherche de nouveaux partenaires, l’état de mise en œuvre des protocoles d’accord avec la BAD et le CCUAC, etc.

Sur ces points, l’expertise de l’OCLEI a été reconnue et saluée par les membres du comité exécutif. A cet effet, le Mali a été désigné pour assister l’Egypte dans l’élaboration et l’exécution d’une stratégie à même de convaincre d’autres partenaires du continent et hors, à accompagner financièrement et techniquement l’AAACA dans son combat contre la corruption et les infractions assimilées.

Dans la même dynamique, le Mali et l’Algérie ont été salués pour les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord avec la BAD. Cette mission a été conduite par le Président de l’OCLEI à Abidjan, au siège de l’institution financière africaine, le 13 juin 2023. Une séance de travail avec Mme Paula Santos Da Costa, directrice du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque Africaine de Développement a sanctionné ladite mission.

Par ailleurs, la délégation de l’OCLEI a été reçue en séance de travail par le staff de l’Association internationale des autorités anticorruption (IAACA), conduit par son patron, Simon Peh de la Chine (Hong Kong).

A l’occasion, les deux délégations ont évoqué la collaboration étroite face à la corruption. Une vidéo d’une dizaine de minutes a montré le savoir faire de Hong Kong en matière d’éducation à la lutte contre la corruption, la prévention et la répression du phénomène. Un cas d’école.

Docteur Guindo a, dans la foulée, présenté l’OCLEI dans ses attribution et mission. Les échanges ont permis d’approfondir les connaissances mutuelles et de jeter les bases de la collaboration OCLEI – IAACA.

Au terme de la rencontre, Monsieur Simon Peh a donné l’information que le Mali est officiellement membre de l’association internationale des autorités anticorruption (IAACA).

A noter que la délégation du Mali en Afrique du sud est composée du Président Moumouni Guindo, Oumar Wague, membre du conseil et Seybou KEITA, directeur de la communication.

Moumouni Guindo est le premier vice-président de l’association des Autorités anticorruption d’Afrique (AAACA) depuis juin 2022.

Service communication OCLEI

