Ambassade du Burkina Faso au Mali : Dembélé Julienne Sanon pour consolider les bonnes relations entre les deux pays

Elle est la toute nouvelle ambassadrice du Burkina Faso au Mali depuis le 12 juin 2023. Il s’agit de Mme Dembélé, Julienne Sanon, une quinquagénaire, Professeure d’enseignement secondaire créditée d’un parcours honorable. Ainsi, elle aura la lourde tâche de renforcer la relation des deux pays en voie de se traduire en fédération Mali-Burkina Faso-Guinée. Cette mission n’est pas en dessus de ses capacités.

Native de Bobo-Dioulasso, Mme Dembélé Julienne Sanon conduit désormais le bateau de la diplomatie du pays des Hommes intègres depuis juin dernier au Mali. Une reconnaissance à la gente féminine en cette période de promotion d’équité entre hommes et femmes dans les postes nominatifs. Cette confiance placée en cette quinquagénaire, Professeure de lycée, trouve sa justification dans la délicatesse que les plus hautes du Faso entendent imprimer dans la coopération avec le Mali. Deux pays au destin commun qui traversent une période exceptionnelle de leur histoire.

Qui est Mme Dembélé Julienne Sanon ?

Mariée et mère de trois enfants, SEM Sanon est Professeur certifiée des Lycées et Collèges, option Philosophie en sa qualité de Fonctionnaire titulaire.

La nouvelle Ambassadrice du Faso au Mali est de même titulaire d’un Baccalauréat en Série G2 en Comptabilité, diplômée en Master II en Sociologie du Développement et a effectué beaucoup de formations professionnelles. Ce, dans divers domaines, tels : la diplomatie parlementaire, le Droit et l’Action Humanitaires. Elle a également pris part à de nombreuses formations, dont celle des Femmes Rurales leaders du Burkina sur la Sécurité foncière et leur contribution à la gestion des conflits fonciers et le Séminaire National de réflexion sur les Droits fonciers de la femme et la sécurité alimentaire dans un contexte d’insécurité au Burkina.

En outre, l’Ambassadrice Julienne Sanon a des expériences dans les projets de Développement et domaine des Droits Humains et de la Justice, pour avoir eu à coordonner de nombreux projets de ce genre. Notamment, dans la Commission d’Assistance Judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, dans l’Autonomisation des Personnes Déplacées Internes (PDI) de la Région des Cascades, la Prévention des mariages d’enfants et des grossesses non désirées dans six communes de la Région des Cascades, la Prévention des mariages précoces et des MGF dans les communes de Bama, Faramana et Lèna, la Prévention des mariages précoces et des MGF dans les communes de Bama, Faramana et Lèna….Son leadership féminin forge sa réputation. En effet, Mme Dembélé se bat pour les causes de la Femme qui lui a valu le poste de la Présidente de l’Association Femme et Vie depuis 2007. Une Association qui a été décorée de la médaille de l’Ordre de Mérite de la Justice et des Droits Humains, ‘’Agrafe Droits Humains’’.

Pour rappel, avant sa nomination pour prendre les rênes de la diplomatie burkinabé au Mali, elle était Députée Représentante des forces vives de la Région des Hauts-Bassins, 2è Vice-Présidente pendant 6 Mois et 8 jours.

Joviale et très attachée à la culture du terroir des deux pays, la nouvelle ambassadrice du Faso au Mali parle Bobo; Dioula; Bwamu; Français et Anglais. Un atout considérable pour traduire en actions concrètes les ambitions nobles des deux pays en matière d’intégration.

Par Mariam Sissoko

