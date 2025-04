Le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, vient d’abroger les décrets de nomination de deux ambassadeurs, récemment épinglés par le Bureau du Vérificateur général (BVG) pour des irrégularités financières, suite à leur gestion au niveau des ambassades du Mali à Abu Dhabi et à Genève. Il s’agit de l’actuel ambassadeur du Mali à Kigali, au Rwanda, le général de brigade Mamary Camara et Abdoulaye Tounkara, ambassadeur-représentant permanent du Mali à Genève, en Suisse. On se rappelle que celui qui fut ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, le général de brigade Mamary Camara et deux agents comptables avaient été récemment épinglés dans le rapport du BVG pour des irrégularités financières de plus de 202 millions F CFA, suite à une mission de contrôle sur la gestion des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (30 septembre). On sait que l’ambassade du Mali à Genève a été aussi épinglée par le BVG pour des irrégularités financières portant sur un montant de 312 millions F CFA au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (31 août). Ce n’est pas tout. Puisque le nom de l’ambassadeur Tounkara avait défrayé la chronique dans une affaire de licenciement de deux agents à l’ambassade. Il s’agit de Mme Faye et M. Karambé. Ils ont été licenciés quelques mois seulement après sa prise fonction. Alors que Karambé était en poste depuis 2017 et Faye en 2020, ils ont tous vu leurs contrats résiliés sans sommation.

C’est clair : le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, ne blague pas avec la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Il fait de la lutte contre ces fléaux son cheval de bataille. Il a dit haut et fort, à qui veut l’entendre que “tous ceux qui sont impliqués dans les affaires de la corruption seront relevés de leur fonction et répondront devant la justice”.

Lors du conseil des ministres du 24 mars 2025 en communication verbale, les décrets de nomination de deux ambassadeurs ont été abrogés par le général d’armée Assimi Goïta. Il s’agit du décret n°2024-0345-PT-RM du 13 juin 2024 portant nomination d’ambassadeur dans les missions diplomatiques en ce qui concerne le général de brigade Mamary Camara (il fut ambassadeur du Mali à Abou Dhabi) en qualité d’ambassadeur du Mali à Kigali, au Rwanda et le décret n°2022-0680-PT-RM du 16 novembre 2022 d’Abdoulaye Tounkara, ambassadeur-représentant permanent du Mali à Genève.

On sait que l’ex-ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, Mamary Camara, et les deux agents comptables ont été récemment épinglés pour plus de 202 millions de F CFA d’irrégularités financières, suite à une mission de contrôle du BVG sur la gestion des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (30 septembre).

Selon le rapport, les irrégularités financières sont relatives au paiement de dépenses indues (10 879 333 F CFA), au paiement de dépenses fictives de frais scolaires (17 753 106 F CFA), à la non-justification des retraits effectués sur le compte bancaire de l’ambassade (34 502 266 F CFA), à la non-justification de fonds destinés aux salaires et accessoires du personnel local (55 891 200 F CFA), à la non-justification de dépenses relatives aux charges locatives (30 809 320 F CFA), à la non-justification des virements effectués par l’ambassadeur sur son compte bancaire personnel (22 939 080 F CFA), à la non-justification d’un écart de caisse (23 980 223 F CFA), au paiement indu d’indemnités de déplacement et de mission (2 510 050 F CFA), à la justification de dépenses par des pièces non conformes (2 694 134 F CFA).

Du coup, les faits relevés ont été dénoncés au procureur de la République chargé du Pôle national économique et financier et transmis au président de la Section des comptes de la Cour suprême, puisqu’ils sont, d’après le rapport, susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la législation budgétaire et financière.

Il s’agira donc, pour le général de division Mamary Camara et les deux agents comptables, de répondre devant la justice. Peut-être que c’est l’une des raisons pour lesquelles le général d’armée Assimi Goïta a abrogé son décret.

Notons que Mamary Camara avait été nommé ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis par décret n°0916 du président de la Transition du 21 décembre 2021. Et 2 ans après, son décret a été abrogé plus précisément le 5 avril 2024 avec d’autres diplomates. Quelques mois après, il fut nommé ambassadeur du Mali à Kigali, au Rwanda, le 13 juin 2024. C’est ce décret qui vient d’être abrogé.

S’agissant d’Abdoulaye Tounkara, son rappel aussi découle du rapport du BVG qui a épinglé la gestion de l’Ambassade du Mali à Genève au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (31 août). Là aussi, la vérification a relevé des irrégularités financières d’un montant total de 312 805 080 F CFA. Elles sont relatives, d’après le rapport, à l’octroi d’avantages indus au personnel pour un montant total de 126 398 689 F CFA ; à la non-justification de dépenses pour un montant total de 47 199 955 F CFA ; au remboursement de frais médicaux indus pour un montant total de 9 674 292 F CFA ; à la consommation irrégulière des gains de change pour un montant total de 21 641 815 F CFA ; au non-reversement de recettes pour un montant total de 739 784 F CFA ; à la non-justification d’un déficit de caisse d’un montant de 76 175 967 F CFA ; à la justification de travaux d’entretien par une fausse facture pour un montant de 7 831 119 F CFA ; au paiement d’honoraires indus pour un montant total de 12 789 126 F CFA ; à la non-justification de l’absence d’équipements acquis pour un montant total de 10 354 333 F CFA.

Le rapport souligne que “la mission de vérification a constaté que le secrétaire agent comptable ne tient pas des registres et documents comptables ou ne les tient pas de manière conforme à la réglementation. De plus, il ne porte pas les mentions budgétaires et comptables obligatoires sur les pièces de dépenses et ne respecte pas le plafond de la caisse”.

Au regard de ces constatations, selon le rapport, “l’équipe de vérification a recommandé au secrétaire agent comptable de tenir l’ensemble des registres et documents comptables ; de tenir le livre journal de caisse, le livre de développement des recettes et le livre de développement des dépenses conformément à la réglementation en vigueur ; de porter l’ensemble des mentions budgétaires et comptables obligatoires sur les pièces justificatives des dépenses et de respecter les dispositions réglementaires relatives au plafond de la caisse”.

Comme il fallait s’y attendre, les faits relevés dans le rapport de vérification qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la législation budgétaire et financière, notamment les irrégularités financières, ont été dénoncés au procureur de la République chargé du Pôle national économique et financier et transmis au président de la Section des comptes de la Cour suprême. Il s’agira pour lui aussi de répondre devant la justice. Tout comme le général de brigade Mamary Camara.

C’est par décret n°2022-0680-PT-RM du 16 novembre 2022 qu’Abdoulaye Tounkara a été nommé ambassadeur du Mali à Genève par le président de la Transition, Assimi Goïta. Il a présenté ses lettres de créances, le 26 avril 2023 à Mme Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève, les pouvoirs l’accréditant comme représentant permanent du Mali auprès de l’Office.

Le mardi 5 septembre 2023, il a présenté ses lettres de créance à Son Excellence Alain Berset, président de la Confédération suisse. Au cours de l’entretien qui lui a été accordé, l’ambassadeur Tounkara a transmis au président de la Confédération, les chaleureuses salutations des plus hautes autorités du Mali. Avant de saisir cette occasion pour marquer son appréciation de la coopération et du dialogue politique entre les deux pays, au moment où la Suisse siège au Conseil de Sécurité des Nations unies en qualité de membre non permanent.

Avant sa nomination à Genève, Abdoulaye Tounkara assurait les fonctions de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale depuis juillet 2021. De décembre 2019 à juin 2021, il fut directeur pour l’Afrique au sein du département, après y avoir exercé les fonctions de conseiller juridique (2015-2016) puis de conseiller technique (2016-2019).

Entre 2004 et 2015, Abdoulaye Tounkara fut successivement deuxième puis premier conseiller à l’ambassade du Mali en Algérie ; de février à juillet 2014, il a été chargé d’affaires par intérim au sein de cette même ambassade.

De mars 2016 à juin 2021, Tounkara a été membre du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger. De 2016 à 2020, il a en outre été coordonnateur de la Cellule d’appui aux stratégies Sahel et à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

A noter que les ambassades du Mali sont des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI). Elles sont chargées de la mise en œuvre de la politique extérieure du Mali dans le pays d’accréditation. Les postes diplomatiques et consulaires du Mali reçoivent des fonds des directions des finances et du matériel (DFM) du ministère chargé des Affaires Etrangères pour leur fonctionnement, du ministère de l’Education nationale pour les bourses et du ministère de la Santé concernant les évacuations sanitaires. Ces fonds leur sont transférés par la Paierie générale du trésor (PGT). Les missions diplomatiques et consulaires perçoivent aussi les recettes de chancellerie et les produits issus de la vente de timbres fiscaux.

L’ambassadeur du Mali à Genève, sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a pour mission la mise en œuvre dans sa juridiction de la politique extérieure du Mali. Il peut recevoir délégation de signature des membres du gouvernement dans l’Etat accréditaire. Il est aussi associé à la préparation et au déroulement des travaux de négociation de tout accord ou convention dont il est chargé de suivre l’application à Genève. Pour la réalisation de ses missions, l’Etat alloue des ressources financières à l’ambassade dont l’ambassadeur est l’ordonnateur.

Un secrétaire agent comptable est chargé de l’exécution des dépenses et des recettes.

Pour la période sous revue, le montant total des recettes s’élève à 5 464 223 091 F CFA et celui des dépenses à 5 367 083 683 F CFA. Au regard de ce qui précède et dans le cadre de la mise en œuvre de son programme annuel de vérification, le Vérificateur général a initié la présente vérification financière.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :