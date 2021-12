Le Centre de santé de référence sera érigé en hôpital, les réseaux de distribution d’électricité et d’eau potable seront étendus. Les travaux de ces projets ont été lancés hier par le Premier ministre, en visite dans la cité religieuse. Ces travaux entrent dans le cadre de l’opérationnalisation de la région

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a posé, hier à Nioro du Sahel, la première pierre des travaux d’extension du Centre de santé de référence (Csréf) de la ville et des réseaux de distribution d’électricité et de l’eau potable.

Le chef du gouvernement était accompagné, à cette occasion, par le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djéminatou Sangaré, le ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. Il y avait aussi le délégué auprès du Développement rural chargé de l’Élevage et de la Pêche, Youba Ba et celui chargé de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra.

Outre le lancement des travaux, ce déplacement du chef de l’administration malienne avait pour objectifs, entre autres, de recenser les besoins des populations de la Région de Nioro ; identifier les actions concourant à l’opérationnalisation de cette région et faire le point des financements acquis et à rechercher pour réaliser cette opérationnalisation.

C’est aux environs de 9h30 que l’avion de la délégation du Premier ministre a atterri à l’aéroport Cheickna Ahamada Hamahoulla Chérif de Nioro. Dr Choguel Kokalla Maïga a immédiatement rendu une visite de courtoisie au chérif Bouyé Haïdara et autres notabilités avant de participer aux travaux de la phase régionale des Assises nationales de la refondation.

Dans l’après-midi, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre des travaux d’extension du Centre de santé de référence de Nioro pour en faire un hôpital de district. Sa réalisation fait partie des projets sociaux à Nioro d’un montant de 310 millions Fcfa financés à travers le fonds social de la Primature.

Dr Choguel Kokalla Maïga a aussi lancé les travaux d’extension des systèmes d’eau et d’électricité.

Ce projet est une forte demande de la population. Le système d’eau financé à plus de 2,6 milliards de Fcfa permettra de faire passer le nombre d’abonnés à 20.000. Pour l’électricité, cet investissement de plus de 700 millions de Fcfa permettra à la Société Énergie du Mali (EDM) de satisfaire 1.250 nouveaux abonnés à Nioro.

Pose de la 1ère pierre des travaux d’extension du centre de santé de la ville

En s’adressant à la presse à la fin de sa visite, le chef du gouvernement a indiqué que ce déplacement à Nioro du Sahel restera mémorable pour plusieurs raisons. D’abord il s’agissait, a-t-il dit, de remettre officiellement au Chérif de Nioro le décret gouvernemental qui baptise l’aéroport de Nioro du nom de son père, Cheickna Ahamada Hamahoulla Chérif de Nioro, déporté le 19 juin 1941 par les colonisateurs français. «Il a été déporté parce qu’il résistait à la pénétration coloniale. C’est dans cet aéroport qu’il a fait ses ablutions et un adieu pour toujours à sa famille et à la population de Nioro», a rappelé Dr Choguel Kokalla Maïga.

……..LIRE LA SUITE SUR https://www.lessormali.com/

Commentaires via Facebook :