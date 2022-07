Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé la cérémonie d’installation des membres du Comité indépendant de suivi-évaluation des Assises Nationales de la Refondation (ANR), ce mardi 19 juillet 2022, dans la salle des banquets de Koulouba.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Chef du Gouvernement ; du Président du Conseil National de Transition (CNT) ; du Ministre de la Refondation de l’État, Chargé des Relations avec les Institutions ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement.

Ce Comité indépendant est pluridisciplinaire. Il est composé de juristes, d’experts, de planificateurs, d’anciens ministres et diplomates, ainsi que d’enseignants à la retraite. Leur choix ne relève nullement du hasard, a précisé le Chef de l’État.

Dans son allocution, lors de cette cérémonie d’installation des membres du Comité indépendant, le Président de la Transition a précisé que « la cérémonie de ce matin constitue un pas supplémentaire de notre peuple dans sa marche résolue vers la refondation de l’État ». Il a rappelé aux membres de ce Comité leurs missions : mesurer l’exécution et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations des ANR ; collecter des informations ; gérer les bases de données ; suivre les indicateurs de résultat ; produire et publier des rapports.

Selon Amadou Tioulé DIARRA, Avocat et Coordinateur Général, à travers cette cérémonie d’installation, le Président GOÏTA, vient de manifester l’intérêt qu’il portait non seulement aux travaux des Assises Nationales de la Refondation mais aussi aux suites qu’il souhaiterait donner à ce grand dialogue qui a réuni les Maliens, venus d’horizons divers et lointains.

Il a rassuré le Chef de l’État que dès cette installation, leurs rapports seront les baromètres qui vont servir à l’informer sur cette phase cruciale de l’évolution de l’État malien.

Le Président de la Transition a félicité les membres de ce Comité et les a invités à plus d’engagements afin de donner plus d’espoir au peuple malien, dont la résilience aux côtés des autorités de la Transition mérite une mention particulière.

Il les a instruits d’évaluer sans complaisance les actions qui seront menées par le Gouvernement dans le cadre de la refondation de l’État tout en les rassurant de son soutien effectif dans l’accomplissement de cette mission, dont la réussite sera celle de la Transition.

Koulouba | 19 juillet 2022 | #refondation

Commentaires via Facebook :