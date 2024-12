Libération des leaders politiques : Prime à la négociation

Cinq mois après leur arrestation au domicile de l’un d’entre eux pour avoir tenu une réunion politique non autorisée, 11 hommes politiques ont été remis en liberté provisoire dans la soirée du jeudi 5 décembre 2024. Ces 11 leaders politiques étaient annoncés comme étant sur le point d’être libérés, puis l’ont finalement été. À quelles conditions ? On ne le sait. Mais cette libération est rendue possible après d’intenses négociations entre les états major politiques et les autorités de la Transition, sous l’égide de l’ancien Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga, actuel président de la Commission de rédaction de l’Avant-projet de Charte nationale pour la Paix et la Réconciliation nationale.

Selon certains observateurs, cette décision est le fruit des efforts de détente politique pour apaiser le climat social que mène présentement le nouveau Premier ministre, le Général Docteur Abdoulaye Maïga. Une façon pour lui de donner une nouvelle impulsion à l’existence du cadre de concertation avec les acteurs politiques, afin de relancer et booster le dialogue interpartrite avec les partis politiques les plus actifs.

À travers ce Cadre de concertation, le gouvernement compte ainsi dérouler son chronogramme électoral qui est sa feuille de route en impliquant plus judicieusement les principaux acteurs politiques qui inclinent au dialogue permanent avec les autorités établies.

C’est cette nouvelle aubaine qui a fait ses effets pour élargir onze de nos figures politiques après un séjour carcéral de cinq mois à Dioila. Leur libération participe de la baisse de tensions dans le champ politique. Leur arrestation est intervenue le 20 juin dernier, lorsqu’ils avaient été cueillis par la gendarmerie au cours d’une réunion privée clandestine, dans un contexte où les activités politiques étaient suspendues. Ils étaient accusés de tentative d’atteinte à la sûreté de l’État et de trouble à l’ordre public.

Parmi les personnalités libérées ce jeudi 5 décembre 2024, on compte trois anciens ministres – Moustapha Dicko, Yaya Sangaré et Me Mohamed Aly Bathily – ainsi que des leaders de partis de premier plan, dont : Abdramane Korera, Laya Guindo, Mamadou Traoré, Samba Coulibaly, Malley Camara, Mamadou Traoré, Moulaye Haïdara…

Cette décision marque une étape importante dans la relance du dialogue politique en cours sous l’impulsion du nouveau Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga. D’autant plus que leur libération coïncide avec la reprise officielle des activités du Cadre de concertation entre le gouvernement et les acteurs politiques. Un forum essentiel au devenir du dialogue permanent et à la stabilité politique, mais qui était à l’arrêt depuis bientôt douze mois.

C’est pourquoi plusieurs acteurs de la scène politique et de la société civile malienne ont salué la libération de ces opposants et voient cela comme un signe de décrispation politique souhaitée par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission de suivi de la Charte pour la paix et la réconciliation et qui est intervenu en facilitateur et médiateur de bons offices auprès des autorités, après avoir entendu la requête des hommes politiques lors de ses concertations avec eux autour de la rédaction de l’avant-projet de Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Sous sa houlette, les négociations ont abouti à leur remise en liberté. Selon l’intéressé lui-même, cette décision s’inscrit “dans le cadre d’un effort plus large de réconciliation nationale lancé par les Autorités”. Pour d’autres observateurs et acteurs de la scène politique, cette remise en liberté est perçue comme une tentative des autorités de désamorcer les tensions avec l’opposition, en vue d’un éventuel dialogue politique, nous informe-t-on.

Peu après leur sortie de prison, pendant que le Pm consultait les partis politiques, ces 11 leaders politiques ont exprimé leur reconnaissance à l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, dont l’implication a été déterminante dans ce dénouement, selon eux.

Un signal d’apaisement…

En conclusion, le gouvernement, sous la conduite du Général Abdoulaye Maïga, semble vouloir amorcer une nouvelle dynamique pour restaurer un climat favorable à la réconciliation nationale et à la stabilité politique. Ainsi, cette libération est largement perçue comme une tentative d’apaisement dans un contexte marqué par des tensions politiques croissantes.

La détention de ces 11 figures politiques avait provoqué de vives réactions, tant au niveau national qu’international. Des appels répétés de partis politiques, d’organisations de la société civile et de leaders religieux pour leur libération étaient restés sans suite, malgré plusieurs médiations infructueuses, notamment celle du Haut Conseil Islamique du Mali

M. Sanogo

