Mali : la Mission de la CEDEAO invite le gouvernement à « reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l’objet de révision par l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle »

Au terme de deux jours de visite au Mali (du 18 au 20 mai), la Mission ministérielle de la CEDEAO a invité le gouvernement à « reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l’objet de révision par l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle ».

– Maliweb.net – C’est l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle dans le cadre du contentieux des dernières élections législatives qui est à la base de la crispation socio –politique actuelle au Mali. C’est le constat fait par la Mission ministérielle de la CEDEAO déployée au Mali, qui dans son communiqué a invité le gouvernement à reconsidérer les résultats de toutes les circonscriptions ayant fait l’objet de révision par l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle.

En clair, la Mission de l’organisation ouest africaine recommande de nouvelles élections partielles dans les circonscriptions électorales de Sikasso, Bougouni, Kati, et dans les communes I, V et VI du district de Bamako où les résultats ont été fortement contestés par la population.

Il faut dire que des députés avec en tête le président de l’Assemblée Nationale, Moussa Timbiné, sont fortement hostiles à toutes formes de reprises des élections législatives. Ce dernier fait partie des députés « repêchés » par la Cour Constitutionnelle, comme on il se dit dans les rues de Bamako. Il a d’ailleurs piqué une colère noire lorsque la question avait été évoquée le jeudi à 18 juin à l’Assemblée Nationale.

Pour éviter le chaos institutionnel aux conséquences imprévisibles et désastreuses pour la paix et la stabilité du Mali, la Mission de la CEDEAO demande la préservation des Institutions de la République. Ce qui veut dire que la Mission de la CEDEAO écarte l’option de la démission du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, et celle de son régime.

En outre la Mission demande la mise en place d’un Gouvernement consensuel d’union nationale tenant compte des recommandations du Dialogue National Inclusif. Ce qui a déjà été proposée par le Président de la République, le mardi 16 juin lors de sa prise de parole devant les Cadre d’actions, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile. Une proposition écartée par les acteurs du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP).

Au cours de son séjour à Bamako, la délégation ministérielle a été reçue en audience par le Président de la République, Ibrahim Boubacar KEITA, et le Premier Ministre, Dr Boubou CISSE. Elle a aussi rencontré les représentants du M5-RFP ; l’Imam Mahamoud DICKO et sa délégation ;la Majorité présidentielle au Parlement (EPM) ; le Cadre d’actions, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile ; le Réseau des Femmes parlementaires ; la Convergence des Forces Républicaines.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :