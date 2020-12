On peut notamment citer la relecture de la charte des partis et la révision du système électoral, avec pour objectif d’« assainir les mécanismes de conquête du pouvoir ». Souleymane Dé, expert auprès de la junte militaire et membre du CNT, promet ainsi « un bilan de la démocratie et du multipartisme » malien : il rappelle que le pays compte officiellement plus de 200 partis politiques et pointe les failles du fichier électoral. Un fichier globalement « fiable », estime ce professeur de droit public, mais qui contient cependant « des erreurs liées à l’état civil et propices à des manipulations. »

Parmi les autres priorités du CNT : la réforme administrative et l’opérationnalisation des nouvelles régions (créées en 2012, mais qui ne fonctionnent toujours pas en tant que tel), l’adoption d’un pacte de stabilité sociale (ce qui s’annonce compliqué compte tenu des mouvements de grèves qui se sont multipliés ces dernières semaines au Mali), la refonte du système éducatif, l’application de l’accord de paix de 2015 et, bien sûr, le rétablissement de la sécurité sur l’ensemble du territoire. Autant de priorités qui seront déclinées en textes législatifs dont le contenu reste à découvrir.

Début des travaux

Une commission ad hoc est actuellement en train de boucler le règlement intérieur : tout ce qui concerne le temps de parole, les procédures de délibération, les sanctions éventuelles en cas de manquement de ses membres… en clair toute l’intendance, de ce Conseil. Les travaux à proprement parler commenceront ensuite. Aucune date n’a été annoncée, mais les autorités de transition promettent d’aller très vite.

