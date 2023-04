Mouvement « Ensemble pour un Mali Nouveau” : « Notre unité et notre solidarité sont nos meilleures armes pour construire le Mali et déstabiliser l’ennemi ».

À travers le communiqué du Mouvement « Ensemble pour un Mali Nouveau » sur la situation au Mali publié le 22 avril 2023 signé par son président Makan Moussa Kanouté, le mouvement salue le courage et la promptitude avec lesquels les Forces armées maliennes (FAMA) ont réagi pour mettre en déroute ces forces obscurantistes appartenant à une autre époque, celle du Moyen âge.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau a appris avec consternation les attaques lâches et barbares de ce 22 avril 2023 impliquant des véhicules piégés et visé plusieurs cibles stratégiques à Sévaré, faisant plusieurs victimes, des blessés et des dégâts matériels.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble, présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Pour cette raison son Président Makan Moussa Kanouté informe que cette attaque qui intervient quelques jours avant une série d’incidents sécuritaires dont le plus grave est celui enregistré le 18 avril 2023 près de la frontière mauritanienne contre un convoi de la présidence en mission de prospection pour la construction d’un forage d’eau, ayant occasionné le décès du chef de cabinet du président de la Transition, Oumar Traoré dit Douglas, vient rappeler, si besoin en était, la nécessité pour les maliens de s’unir comme un seul homme derrière leurs autorités, en vue de venir à bout de la nébuleuse jihadiste. À cette occasion l’EMAN salue le courage et la promptitude avec lesquels les Forces armées maliennes (FAMA) ont réagi pour mettre en déroute ces forces obscurantistes appartenant à une autre époque, celle du Moyen âge. Et dénonce la propagande de certains médias occidentaux dont le seul objectif est de semer la peur dans les esprits de la population malienne et de créer un climat de méfiance vis-à-vis des composantes du même peuple, en vue d’arriver à leur fin qui est celle de la déstabilisation de notre grand Mali.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau rappelle que notre unité et notre solidarité sont nos meilleures armes pour construire le Mali et déstabiliser l’ennemi.

Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau remercie les autorités de la transition, avec à leur tête, Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, pour les efforts inlassables qu’elles ne cessent de déployer en vue de circonscrire le phénomène du terrorisme imposé à notre pays. Le Mouvement Ensemble pour un Mali Nouveau invite le peuple malien à ne pas céder à la panique et à rester derrière ses autorités dans les moments les plus difficiles.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :