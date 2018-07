Le candidat du Mouvement Mali Kanu, Modibo Koné, a présenté son directoire de campagne. C’était, ce jeudi, au Grand hôtel de Bamako. Aussi, la cérémonie a été mise à profit pour présenter, à la presse, deux nouveaux mouvements qui ont rejoint le Mouvement Mali Kanu.

«Waati sera!» (Il est temps). L’appel a été entendu par le Mouvement Laïdou et le Mouvement des Volontaires pour le Salut du Mali (MVS). Les deux leaders de ces mouvements, respectivement 1er et 2e adjoint au directeur de campagne, partagent les mêmes valeurs que le Mouvement Mali Kanu. Le candidat Modibo Koné salue cette alliance: « nous étions une poignée de personnes au lancement du MMK. Aujourd’hui, nous représentons des millions de personnes à travers le monde», affirme-t-il, tout en indiquant que le MMK reste ouvert à tous ceux veulent s’y associer.

Des jeunes compétents….

Pour son directoire de campagne, le candidat Modibo Koné s’est entouré de «femmes et d’hommes compétents» et surtout de jeunes capables de relever le défi de son élection à la magistrature suprême du pays. Ainsi, Paul Ismaël Boro a été choisi comme Directeur de campagne du candidat du MMK. Harouna Traoré est le Mandataire national du candidat. «Je mesure la dimension de cette responsabilité», a indiqué le directeur de campagne visiblement ému par le choix porté sur sa personne. En rassurant le candidat, Paul Ismaël Boro lui assure un dévouement «nuit et jour pour la victoire au soir du 29 juillet 2018».

Selon le mandataire national, représenté le candidat Modibo Koné n’est pas facile. Car, il s’agit non seulement d’un homme de valeur et d’éthique mais aussi parce que c’est un homme au parcours professionnel exceptionnel. «Nous le représenterons dans toutes les circonscriptions électorales du Mali pour une victoire éclatante le 29 juillet», galvanise Harouna Traoré. Dans l’équipe de campagne de Modibo Koné, on retrouve comme porte-parole notre confrère Alexis Kalembry. Aussi des artistes comme Bassekou Kouyaté se sont engagés dans l’élection de Modibo Koné. Quant à la cellule de communication, elle est dirigée par notre confrère Ibrahima Coulibaly dit IC.

Pour l’ouverture de sa campagne, Modibo Koné a fait le choix de Ségou. Cette ville, chère au candidat, avait déjà été choisie, le 6 juin dernier, pour la déclaration de candidature de Modibo Koné. La Cité des Balazans abritera donc le 08 juillet prochain, le lancement de campagne du natif de Markala. Homme de paix, Modibo Koné appelle déjà ces militants au calme. «Une élection présidentielle est une fête de la démocratie. Je vous invite à ne pas semer de problèmes. Même si vous êtes attaqués, il ne faut pas répondre», conseille le candidat à ses militants.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

