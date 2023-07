Le gouvernement Choguel Kokalla Maïga a connu son premier remaniement deux ans après sa formation le 11 juin 2021. Au total, 16 postes ministériels ont été touchés par ce remaniement. Des proches du Premier ministre ont perdu leur portefeuille, comme l’Imam Oumarou Diarra, compagnon du M5-RFP. C’est le cas notamment de la ministre Founè Coulibaly qui a été remplacée au poste de la promotion de la Femme.

Le technocrate Amadou Keita reste dans le gouvernement. Il quitte cependant l’Enseignement supérieur pour le ministère des Mines, séparé désormais du ministère de l’Energie et de l’Eau. Le banquier à succès Moussa Alassane Diallo fait son entrée dans le gouvernement en tant que ministre de l’Industrie et du Commerce, sous doute juguler la cherté de la vie.

La liste des nouveaux rentrants dans le gouvernement

Ministre de l’éducation nationale : Amadou Sy Savane

Ministre de l’enseignement supérieur, Boureïma Kanssaye

Ministre des mines, Amadou Keita

Ministre de la santé, colonel Assa Badiallo Toure

Ministre du travail, Fassoum Coulibaly

Ministre de la jeunesse, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba

Ministre des maliens établis à l’extérieur, Moussa Ag Attaher

Ministre de l’agriculture, Lassine Dembélé

Ministre de l’énergie et de l’eau, Bintou Camara

Ministre de l’entreprenariat nationale, Mme BAGAYOKO Aminata Traoré

Ministre de la promotion de la femme et de la famille, Mme Mariam Maiga

Ministre de l’industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo

Ministre de l’urbanisme, Imrane Abdoulaye Touré

Ministre de l’environnement, Mamadou Samaké

Ministre de la communication, Alhamdou AG ILYENE

Ministre de l’élevage et de la pêche, Youba Bah

Maliweb.net

